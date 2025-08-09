Заявка на нове вторгнення: навіщо РФ вимагає від України повністю "здати" Донбас, — Sky News

Очільник Кремля Володимир Путін за умови, якщо Україна піде на територіальні поступки, отримає плацдарм для нового вторгнення. Журналісти, цитуючи аналітиків ISW, не виключають, що ЗС РФ можуть відновити наступ на Харків та Ізюм.

Наразі Росія окупувала 75% і 99% Донецької та Луганської областей відповідно, передає Sky News з посиланням на дані військових аналітиків. Ті зауважують, що, якби Україна раптом вирішила виконати вимоги Кремля, вона втратила б свої найкращі оборонні укріплення, що нині відділяють захоплену росіянами територію від тієї, що підконтрольна ЗСУ.

При цьому натомість Україна не отримала б нічого. Натомість російські окупанти були б позбавлені багаторічної кровопролитної боротьби за прорив цього "поясу фортець", без бою просунулися б уперед і закріпилися б на кордоні Харківської та Дніпропетровської областей.

Через особливості місцевості ці кордони складніше захищати, що дає змогу Кремлю легше почати нове вторгнення в майбутньому, зазначають аналітики.

Також фахівці вказують, що в такому разі Росія отримає "сприятливі умови" для того, щоб відновити бойові дії, атакувати Ізюм, а потім і Харків.

"Російські війська майже напевно порушать будь-яку майбутню угоду про припинення вогню або мирну угоду і відновлять військову агресію проти України в майбутньому, якщо мирна угода не міститиме в собі надійні механізми моніторингу та гарантії безпеки для України", — кажуть аналітики.

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що західні союзники потребуватимуть величезних і термінових інвестицій для створення в Донецьку потужних оборонних укріплень, що проходять відкритою місцевістю, — щоб уникнути розвитку подій, які зіграють на користь російських агресорів.

Раніше Фокус писав, що, виходячи з усього, перемир'я між Росією і Україною не буде. Схоже, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів слова очільника держави-агресора Путіна.

Зазначимо, до цього повідомлялося, що переговори з Віткоффом нібито стали для Росії поштовхом до перегляду жорсткої позиції щодо питання територій. Обговорювалося навіть, від яких саме захоплених регіонів РФ може відмовитися, щоб пом'якшити зовнішній тиск і уникнути нових санкцій.

Нагадаємо також, що президент США Дональд Трамп планує зустріч із Путіним наступного тижня, щоб обговорити потенційну мирну угоду щодо України.