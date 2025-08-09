"Планы не окончательные": Зеленский может присоединиться к встрече Трампа и Путина, — CBS News

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к встрече президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Украинский лидер может принять участие во встрече "определенным образом", сообщили источники CBS News.

"Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил CBS News, что планы относительно саммита в пятницу все еще не окончательные и все еще существует вероятность, что президент Украины Владимир Зеленский все-таки примет в нем участие", — говорится в сообщении.

Журналисты подчеркнули, что встреча американского и российского президентов происходит в то время, когда Трамп давит на Путина, чтобы тот заключил соглашение о прекращении огня с Украиной.

В CBS News также отметили, что это будет первая личная встреча Путина с американским лидером с тех пор, как Джо Байден встретился с ним в Швейцарии в июне 2021 года, то есть за восемь месяцев до того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Кремль подтвердил, что Путин встретится с Трампом 15 августа на Аляске.

"Россия и США — близкие соседи, поэтому вполне логично, что саммит лидеров состоится на Аляске", — сообщил Ушаков российскому пропагандистскому изданию ТАСС.

По словам Ушакова, Путин и Трамп во время саммита на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования российско-украинской войны.

Кроме того, Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа состоится на территории России.

Напомним, 9 августа Дональд Трамп сообщил дату и место встречи с Путиным.

В этот же день Трамп заявил, что вскоре состоится обмен территориями в Украине.