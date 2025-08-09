"Плани не остаточні": Зеленський може доєднатись до зустрічі Трампа і Путіна, — CBS News

Президент України Володимир Зеленський може доєднатись до зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Український лідер може взяти участь у зустрічі "у певний спосіб", повідомили джерела CBS News.

"Один з високопоставлених чиновників Білого дому повідомив CBS News, що плани щодо саміту в п'ятницю все ще не остаточні і що все ще існує ймовірність, що президент України Володимир Зеленський все-таки візьме в ньому участь", — йдеться у повідомленні.

Журналісти підкреслили, що зустріч американського та російського президентів відбувається в той час, коли Трамп тисне на Путіна, щоб той уклав угоду про припинення вогню з Україною.

В CBS News також зазначили, що це буде перша особиста зустріч Путіна з американським лідером відтоді, як Джо Байден зустрівся з ним у Швейцарії у червні 2021 року, тобто за вісім місяців до того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Кремль підтвердив, що Путін зустрінеться з Трампом 15 серпня на Алясці.

"Росія і США — близькі сусіди, тому цілком логічно, що саміт лідерів відбудеться на Алясці", — повідомив Ушаков російському пропагандистському виданню ТАСС.

За словами Ушакова, Путін і Трамп під час саміту на Алясці зосередяться на обговоренні варіантів досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни.

Крім того, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться на території Росії.

Нагадаємо, 9 серпня Дональд Трамп повідомив дату та місце зустрічі з Путіним.

У цей же день Трамп заявив, що незабаром відбудеться обмін територіями в Україні.