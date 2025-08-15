Встреча Трампа и Путина: спецслужбы президентов не доверяют друг другу

К предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске приковано внимание всего мира, и поэтому российские и американские чиновники тесно сотрудничают в обеспечении безопасности саммита.

При этом обе стороны опасаются шпионажа и физических угроз для глав государств с обеих сторон, передает CNN со ссылкой на источники в сфере национальной безопасности США.

По информации ресурса, когда политики сядут за стол переговоров, они будут окружены плотным кольцом безопасности.

Как рассказал один из информаторов, федеральные агенты и военнослужащие, ответственные за обеспечение безопасности таких высокопоставленных мероприятий, прибыли на этой неделе в Анкоридж для участия в спешно организованном саммите.

Хотя за безопасность саммита в конечном итоге отвечает Секретная служба США, агентство тесно сотрудничает с охраной Владимира Путина, сообщил источник.

Онлайн-отслеживание полетов показало, что сегодня утром с аэродрома базы взлетел военный самолет-разведчик Boeing E-3C. Этот самолет с большим радиолокационным куполом может обнаруживать приближающиеся угрозы, включая самолеты и ракеты.

В то время как американские и российские сотрудники безопасности совместно работают над обеспечением безопасности Трампа и Путина, за кулисами разворачивается менее дипломатическая операция по защите от шпионажа.

"Между спецслужбами нет никакого доверия", — сказал один из чиновников, участвовавший в обеспечении безопасности на прошлых подобных встречах.

Инсайдер отметил, что, опасаясь технического прослушивания со стороны американской разведки, делегация Путина, вероятно, будет иметь при себе так называемые "одноразовые" телефоны и компьютеры, которые позже можно будет выбросить. Обычно их также инструктируют о лучших способах избежать угроз безопасности.

"Но Путину не нужны инструкции", — добавил источник, отметив, что российский президент сам является бывшим сотрудником КГБ.

Во время полета на Аляску Дональд Трамп приблизительно очертил тему встречи, и ключевым станет вопрос войны в Украине. Глава Белого дома заявил, что хочет положить конец этой бойне, чтобы спасти тысячи людей.

При этом он до конца не уверен, что ему удастся убедить российского президента прекратить уничтожение соседней страны. Если Путин не пойдет на это, Трамп пообещал ввести новые санкции против России.

Ранее Фокус писал, что Зеленского пока что не приглашали на Аляску, однако президент США уже думает о новом саммите с участием Путина и Зеленского.