Саміт на Алясці: Білий дім вирізав моменти на відео, де Трамп аплодує Путіну, — The Guardian (фото)

15 серпня в Анкориджі на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Кремля Володимира Путіна, в ході якої Трамп кілька разів аплодував російському президенту. Однак Білий дім вирішив вирізати ці кадри із відеороликів.

Дональд Трамп аплодував Володимиру Путіну вже у перші хвилини їхньої зустрічі на Алясці, коли лідери зустрілися на червоній доріжці, вистеленій до американського та російського літаків. Про це розповідає видання The Guardian.

Кадри, на яких Трамп аплодує Путіну, кремлівські медіа швидко поширили у мережі.

Три моменти під час зустрічі лідерів, на яких Трамп аплодує Путіну, були зафільмовані на відео. Їх також продемонстрували у прямому етері на каналі Білого дому у YouTube та на інших телеканалах, які спостерігали за першими хвилинами зустрічі Трампа з Путіним.

Однак вже через кілька хвилин, коли Білий дім оприлюднив відеоролик зустрічі у соціальних мережах, з'явився змонтований кліп. Журналісти звернули увагу, що він починається через кілька секунд після того, як Дональд Трамп завершив аплодувати Путіну втретє.

Ймовірно, Білий дім вирішив вирізати моменти, на якому Трамп аплодує Путіну після того, як мережа вибухнула реакціями на такі дії президента США. Люди звернули увагу на те, що Трамп аплодує політику, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд за викрадення українських дітей.

Саміт в Анкориджі: чим закінчилася зустріч Путіна з Трампом

Зустріч Путіна з Трампом на Алясці завершилася близько 01:10 години, після чого лідери невдовзі взяли участь у пресконференції.

За підсумками розмови про угоду щодо припинення вогню в Україні політики не домовилися. Однак Дональд Трамп назвав переговори "продуктивними" і сказав, що було зроблено "певні кроки".

Натомість Путін назвав Україну "братнім народом" і додав, що потрібно "припинити це".

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що Путін на зустріч із Трампом приїхав з історичними документами та картами, аби виправдати агресію Росії проти Україну.

Також Фокус зібрав меми, якими українці сколихнули мережу після перших хвилин зустрічі Путіна і Трампа на Алясці.