"Більше хвалити": британські дипломати вчать Зеленського спілкуватися з Трампом, — Bild

Британські дипломати "тренують" президента України Володимира Зеленського перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом, оскільки побоюються повторення конфліктною ситуації, що спалахнула в Овальному кабінеті в лютому.

За повідомленнями британських журналістів, у підготовці Зеленського до зустрічі з Трампом ключову роль відіграє радник з безпеки прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера Джонатан Павелл, пише таблоїд Bild. Він радить не провокувати американського лідера і "якомога більше хвалити його публічно".

За даними журналістів, Зеленському радять хвалити зусилля Трампа щодо припинення вогню в Україні та визнавати, що більшу частину відповідальності за захист від агресії РФ має взяти на себе Європа.

При цьому британське видання The Guardian пише, що європейські лідери, з якими Володимир Зеленський буде в Білому домі, включно з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, прем'єр-міністром Німеччини Фрідріхом Мерцем і президентом Франції Емманюелем Макроном, мають не лише економічний і військовий вплив, а й перевірені стосунки з Дональдом Трампом. За словами журналістів, їхня місія полягатиме в тому, щоб переконати президента США відмовитися від проросійських позицій, які він зайняв після саміту з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

Колишній радник 44-го президента США Барака Обами Бен Родс вважає, що для цього політикам потрібно буде переконливіше демонструвати рішучість у досягненні спільної мети.

"Моя порада — не капітулювати перед Трампом. Він надто звик до людей, яких він сприймає як слабших, що підкоряються його волі, а це те, чого Путін не робить… Не можна очікувати, що Зеленський зробить це самотужки, адже саме це призвело його до того останнього безладу в Овальному кабінеті. Зеленському потрібна Європа. А європейцям потрібно продемонструвати силу, щоб протистояти Трампу, чого вони насправді ще не продемонстрували", — сказав Родс.

Зустріч Трампа і Зеленського: деталі інциденту в Овальному кабінеті

Під час зустрічі Зеленського й Трампа в Білому домі 28 лютого між лідерами держав стався конфлікт, коли президент України торкнувся питання гарантій безпеки. Віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського у невдячності, а Дональд Трамп заявив, що український президент "не має карт" і не може диктувати умови припинення вогню.

Зустріч Зеленського і Трампа 18 серпня: що відомо

Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом вранці 18 серпня за київським часом. Зустріч лідерів має розпочатися в Овальному кабінету Білого дому о 20:15 за Києвом.

Напередодні Трамп заявив, що Зеленський може "майже миттєво зупинити війну", якщо відмовиться від Криму та вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО).