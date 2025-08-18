"Больше хвалить": британские дипломаты учат Зеленского общаться с Трампом, — Bild

Британские дипломаты "тренируют" президента Украины Владимира Зеленского перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, поскольку опасаются повторения конфликтной ситуации, вспыхнувшей в Овальном кабинете в феврале.

По сообщениям британских журналистов, в подготовке Зеленского к встрече с Трампом ключевую роль играет советник по безопасности премьер-министра Британии Кира Стармера Джонатан Пауэлл, пишет таблоид Bild. Он советует не провоцировать американского лидера и "как можно больше хвалить его публично".

По данным журналистов, Зеленскому советуют хвалить усилия Трампа по прекращению огня в Украине и признавать, что большую часть ответственности за защиту от агрессии РФ должна взять на себя Европа.

При этом британское издание The Guardian пишет, что европейские лидеры, с которыми Владимир Зеленский будет в Белом доме, включая британского премьер-министра Кира Стармера, премьер-министра Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона, имеют не только экономическое и военное влияние, но и проверенные отношения с Дональдом Трампом. По словам журналистов, их миссия будет заключаться в том, чтобы убедить президента США отказаться от пророссийских позиций, которые он занял после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

Бывший советник 44-го президента США Барака Обамы Бен Родс считает, что для этого политикам нужно будет убедительнее демонстрировать решимость в достижении общей цели.

"Мой совет — не капитулировать перед Трампом. Он слишком привык к людям, которых он воспринимает как более слабых, подчиняющихся его воле, а это то, чего Путин не делает... Нельзя ожидать, что Зеленский сделает это самостоятельно, ведь именно это привело его к тому последнему беспорядку в Овальном кабинете. Зеленскому нужна Европа. А европейцам нужно продемонстрировать силу, чтобы противостоять Трампу, чего они на самом деле еще не продемонстрировали", — сказал Родс.

Встреча Трампа и Зеленского: детали инцидента в Овальном кабинете

Во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме 28 февраля между лидерами государств произошел конфликт, когда президент Украины затронул вопрос гарантий безопасности. Вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил Владимира Зеленского в неблагодарности, а Дональд Трамп заявил, что украинский президент "не имеет карт" и не может диктовать условия прекращения огня.

Встреча Зеленского и Трампа 18 августа: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом утром 18 августа по киевскому времени. Встреча лидеров должна начаться в Овальном кабинете Белого дома в 20:15 по Киеву.

Накануне Трамп заявил, что Зеленский может "почти мгновенно остановить войну", если откажется от Крыма и вступления в Североатлантический альянс (НАТО).