Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що мирні переговори Росії та України припинено, і розкрив нові деталі з зустрічі у Стамбулі. У Москві відповіли, що "рано чи пізно" доведеться домовлятись і стали на захист голови своєї делегації Володимира Мединського.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі звернули увагу на заяви українського МЗС щодо припинення перемовин. Його слова 13 листопада передала "Российская газета".

"Вони важливі, формалізують ситуацію де-факто, коли українська сторона не бажала якимось чином продовжувати контакти", — підкреслив речник.

З його слів, це — сумний факт, адже без можливості діалогу Росія продовжуватиме так звану "СВО", якою називає розв'язану повномасштабну війну в Україні.

"Українська сторона повинна знати, що рано чи пізно доведеться вести переговори, але з набагато гірших позицій", — додав Пєсков, запевнивши, що з кожним днем позиції Києва будуть погіршуватись.

У ТАСС передали інші основні заяви прессекретаря про мирні переговори:

"Росія хоче справжнього миру" і відкрита до "врегулювання української проблеми політико-дипломатичними засобами";

При цьому для Москви важливо забезпечити свої інтереси і "застрахувати свою безпеку для майбутніх поколінь";

"З ким би ти не вів переговори, його потрібно поважати. І як мінімум бути готовим слухати те, що говорить переговорник з іншої сторони. Це правила дипломатії, правила хорошого тону. Хоча розуміємо, що в цьому плані київським переговорникам особливо хвалитися нічим";

Історичні лекції Мединського насправді — "глибокі, цікаві, захоплюючі і змістовні".

Мирні переговори Росії та України припинено: що передувало

У Кремлі відреагували на інтерв'ю Кислиці виданню The Times. У ньому дипломат розповів, що на переговори у Стамбулі росіяни з'явились з досьє на кожного члена української делегації.

"Вони дуже добре знали історію кожного з нас, і часом говорили провокаційні та досить неприємні речі", — згадав заступник міністра.

З його слів, РФ розраховувала відвернути увагу та розлютити українців, щоб звинуватити їх у зірваних переговорах. Ворожу делегацію очолював Мединський, який почав зустріч з лекції. Він переповідав спотворену історію країн, дійшовши висновку, що росіяни нібито вбивають росіян.

"Але ми знали, що вони це зроблять, і я пам'ятаю, що на брифінгу перед зустріччю ми домовилися між собою, що дозволимо їм говорити так довго, як вони захочуть. Ми б не брали участі в обговоренні достовірності історичних звітів. Тоді ми б пішли прямо до нашого порядку денного", — поділився Кислиця.

Він зазначив, що спроби українських дипломатів говорити про суть ігнорувались, натомість росіяни пропонували створити спільну групу у Whatsapp і робочі групи. Метою цих кроків було обдурити США, щоб американці повірили у прогрес і не тиснули на РФ. Ідеї припинення вогню делегація під керівництво Мединського відкидала, Москва була згодна лише зупинити бої на дві години, щоб зібрати тіла загиблих.

Український дипломат повідомив, що цьогорічні мирні переговори не дали прогресу, тому їх припинили. З його слів, з літа триває боротьба за те, щоб міжнародні партнери рішучіше тиснули на Кремль з метою згоди РФ на зустріч на рівні лідерів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що задля завершення війни Україна має пройти через "демілітаризацію та денацифікацію". Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко відповів, що мілітаризація була наслідком дій саме Кремля.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що можливість перемоги України у війні — це "найглибша омана, у яку може впасти й у яку впадає київський режим". Він пообіцяв, що умови на фронті погіршуватимуться з кожним днем.