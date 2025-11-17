Мир для Украины: медиация — это не о том, чтобы просто посадить стороны за стол переговоров любой ценой

Мир без надежных гарантий безопасности остается хрупким и нежизнеспособным. В течение двух с половиной лет я работала в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, участвуя в переговорах между Украиной и Россией при посредничестве ОБСЕ. Мой опыт показал, что честные переговоры и длительный мир возможны лишь тогда, когда сторона, страдающая от агрессии, получает надежные гарантии безопасности, когда торжествует справедливость, когда жертвы могут быстро восстановиться и когда процесс построен на доверии. Ни одно из этих условий не было соблюдено.

Когда-то я изучала конфликт в Северной Ирландии. Тогда участники переговоров убеждали меня, что эффективный процесс требует четырех "t": trust (доверие), truth (правда), time (время), talks (переговоры). Но если одна сторона стремится полностью вас уничтожить, а самозащита становится единственным способом выжить, то какие переговоры могут существовать — пока не будет обеспечено стабильное и необратимое прекращение огня под гарантии безопасности от сильных международных партнеров? Украина когда-то положилась на бумажные обещания Будапештского меморандума — и осталась беззащитной. Этот опыт должен напомнить нам о плохих договоренностях, на которые никто никогда не согласится в будущем.

Безопасность

Гарантии безопасности — это не просто предпосылка мира: это его фундамент. Для Украины не может быть содержательных переговоров без надежных гарантий — краткосрочных, чтобы спасти человеческие жизни сейчас, и долгосрочных, чтобы предотвратить новую агрессию. Россия всегда будет в привилегированном положении, если она будет иметь средства и ресурсы для продолжения своей незаконной и неспровоцированной агрессии на нашей земле. Переговоры могут быть успешными только в безопасной среде. Дорожная карта обороны ЕС является хорошим началом, но бумажные гарантии должны быть усилены продуктивной оборонной промышленностью, силами и возможностями уже сегодня, а не до 2030 года.

Усилия по медиации должны отражать эту реальность. Посредничество не может означать только посадку сторон за стол переговоров любой ценой. Оно должно предусматривать безопасность, ответственность и справедливость с самого начала. В противном случае посредничество рискует стать заменой защиты, а не путем к миру.

Безопасность и мир в Украине не являются противоположностями — они взаимосвязаны.

"Мир — это не просто отсутствие конфликта, а наличие справедливости", — эти слова Мартина Лютера Кинга звучат особенно актуально.

Наш опыт показывает, что только путем интеграции безопасности и развития мира, а также признания роли местных субъектов усилия по медиации и восстановлению могут оставаться надежными.

Построение мира

Украинская реальность переформатирует глобальное понимание развития мира. Восстановление само по себе является формой развития мира — каждый проект по реконструкции, каждая инвестиция в демократическое управление, децентрализацию и интеграцию в ЕС помогает восстановить доверие и легитимность.

Ни одна другая страна в состоянии войны не проходит одновременно процесс интеграции в ЕС и не проводит системную реформу управления. Это делает опыт Украины уникальным — он доказывает, что демократические преобразования и евроинтеграция могут двигаться вперед даже под огнем.

Роль гражданского общества

Украинское гражданское общество очень сильное и иногда берет на себя огромную ответственность, но именно оно было основой большинства демократических трансформаций в Украине на протяжении периода ее независимости. Его сила, чувство времени, преданность национальной обороне и аналитический потенциал — не только для выявления проблем, но и для разработки решений — заслуживают признания и поддержки.

Гражданское общество также служит мостом — обеспечивает, чтобы местные голоса формировали национальное восстановление и чтобы повестки дня в сфере безопасности и мира дополняли друг друга, а не конкурировали.

Трагический пример Украины демонстрирует, что безопасность и мир должны развиваться вместе. Только когда гарантии безопасности создают пространство для диалога, а развитие мира укрепляет институты, поддерживающие безопасность, — только этот баланс делает посредничество и восстановление значимыми в мире, где сама основа международного порядка переосмысливается и остается неопределенной.