Мирный план США шокировал ЕС: какие контрмеры готовит Мерц, возглавив сопротивление Трампу, — Bild

Мирный план США и РФ вызвал удивление в Германии, поскольку в договоренностях американцев и россиян увидели угрозу капитуляции Украины. На событие отреагировал федеральный канцлер Фридрих Мерц, который отменил все встречи и начал готовить совместный телефонный разговор относительно идей Вашингтона и Москвы.

Фридрих Мерц планирует мобилизовать европейских партнеров и проведет кризисные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, написало медиа Bild. Отмечается, что Германия может стать основной силой, которая будет давить на Вашингтон. Ближайшие меры, которые должны уберечь Киев от невыгодных уступок — совместный телефонный разговор лидеров стран ЕС, о котором срочно договариваются.

Медиа привело информацию о реакции Берлина на мирный план США, ссылаясь на собственные неназванные источники. Источники сообщили, что американо-российские идеи по завершению войны "вызвали шок", поскольку речь идет о капитуляции украинцев. Указывается, что такая ситуация вызвала "большое беспокойство" в офисе канцлера и поэтому Мерц готовит "дипломатические контрмеры". При этом в статье отмечается, что Украину будут призывать сопротивляться давлению Трампа, который решил воспользоваться шатким положением президента Владимира Зеленского, а, с другой стороны, Германия будет давить на США.

"Украину, несмотря на ослабленную позицию, следует поощрять к решительной реакции на давление США, которое оказывалось за ее спиной. Кроме того, Берлин намерен оказать давление на самом высоком уровне на правительство США, чтобы донести до Вашингтона последствия этого плана для Европы", — говорится в статье.

Позже Bild добавило, что Мерц отменил все встречи. Ближайшие мощные контрмеры — две серии телефонных разговоров. Первый разговор — четырехсторонний телефонный звонок в формате Е3 (Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер) и Зеленский. Вторая серия — с Трампом и Зеленским, написало немецкое медиа.

В статье также объяснили, что мирный план США показывает "попытку избавиться от Украины" и попытки Вашингтона нормализовать отношения с Москвой за счет украинцев и европейцев.

Мирный план США — какие требования Трампа к Украине

Отметим, 21 ноября медиа опубликовали мирный план США, к которому, вероятно, положительно относится Дональд Трамп. В плане говорится о том, что Украина должна отказаться от оккупированных Россией территорий, уменьшить армию до 600 тыс. человек, поддержать существование русского языка и русской церкви, отказаться от НАТО, но разрешается пытаться вступить в ЕС. Тем временем россияне пообещают не нападать на украинцев и европейцев и получат отмену всех санкций США.

Напоминаем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на мирный план США, в котором установлен дедлайн для Украины. 21 ноября Украина озвучила свои "красные линии" во время заседания совбеза ООН.