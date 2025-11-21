Мирний план США шокував ЄС: які контрзаходи готує Мерц, очоливши спротив Трампу, — Bild

Мирний план США та РФ викликав здивування у Німеччині, оскільки в домовленостях американців та росіян побачили загрозу капітуляції України. На подію відреагував федеральний канцлер Фрідріх Мерц, який скасував усі зустрічі та почав готувати спільну телефонну розмову щодо ідеї Вашингтона та Москви.

Фрідріх Мерц планує мобілізувати європейських партнерів та проведе кризові переговори з президентом США Дональдом Трампом й президентом України Володимиром Зеленським, написало медіа Bild. Зауважується, що Німеччина може стати основною силою, яка тиснутиме на Вашингтон. Найближчі заходи, які мають вберегти Київ від невигідних поступок — спільна телефонна розмова лідерів країн ЄС, яку про яку терміново домовляються.

Медіа навело інформацію про реакцію Берліна на мирний план США, посилаючись на власні неназвані джерела. Джерела повідомили, що американо-російські ідеї щодо завершення війни "викликали шок", оскільки ідеться про капітуляцію українців. Вказується, що така ситуація викликала "велике занепокоєння" в офісі канцлера і тому Мерц готує "дипломатичні контрзаходи". Водночас у статті наголошується, що Україну будуть закликати опиратись тиску Трампа, який вирішив скористатись хитким положенням президента Володимира Зеленського, а, з іншого боку, Німеччина тиснутиме на США.

"Україну, попри ослаблену позицію, слід заохочувати до рішучої реакції на тиск США, який чинився за її спиною. Крім того, Берлін має намір чинити тиск на найвищому рівні на уряд США, щоб донести до Вашингтона наслідки цього плану для Європи", — ідеться у статті.

Згодом Bild додало, що Мерц скасував усі зустрічі. Найближчі потужні контрзаходи — дві серії телефонних розмов. Перша розмова — чотиристоронній телефонний дзвінок у форматі Е3 (Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер) та Зеленський. Друга серія — з Трампом та Зеленським, написало німецьке медіа.

У статті також пояснили, що мирний план США показує "спробу позбутися України" та намагання Вашингтона нормалізувати відносини з Москвою коштом українців та європейців.

Мирний план США — які вимоги Трампа до України

Зазначимо, 21 листопада медіа опублікували мирний план США, до якого, ймовірно, позитивно ставиться Дональд Трамп. У плані ідеться про те, що Україна повинна відмовитись від окупованих Росією територій, зменшити армію до 600 тис. осіб, підтримати існування російської мови та російської церкви, відмовитись від НАТО, але дозволяється намагатись вступити у ЄС. Тим часом росіяни пообіцяють не нападати на українців та європейців та отримають скасування усіх санкцій США.

Нагадуємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на мирний план США, в якому встановлено дедлайн для України. 21 листопада Україна озвучила свої "червоні лінії" під час засідання радбезу ООН.