Зеленський і Венс провели переговори: перші деталі бесіди

Новий мирний план із врегулювання війни в Україні, 28 пунктів якого написали спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф спільно зі спецпредставником президента РФ Володимира Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирилом Дмитрієвим, міг стати темою розмови Володимира Зеленського та віце-президента США Джея Ді Венса.

Про те, що сьогодні ввечері політики обговорять запропонований США документ, повідомляє репортер Axios Барак Равід у себе в Х з посиланням на два джерела, обізнані з ситуацією.

Більше жодних подробиць він не розголошував.

Низка українських ЗМІ з посиланням на Офіс президента повідомили, що дзвінок Венса і Зеленського закінчився о 16:30. Подробиці бесіди поки що не розголошуються. Ніхто з політиків його також ще не коментував.

Тим часом Володимир Путін на тлі активних розмов про мирний план від Трампа скликав Раду безпеки РФ. За інформацією росЗМІ, скоро в Кремлі прозвучать "важливі заяви".

Тим часом західні оглядачі зазначають, що мирний план, який Україні пропонують підписати в екстреному порядку, — це завуальована капітуляція, оскільки він передбачає суттєві поступки Росії взамін на примарні та нечіткі гарантії.

Одне з джерел, знайоме з перебігом переговорів, стверджує, що план із 28 пунктів — це не фінал мирних переговорів, а тільки їхній початок, і вони триватимуть до 12 місяців.

Тим часом Зеленський планує наступного тижня провести телефонні переговори з Дональдом Трампом, щоб обговорити параметри запропонованого мирного плану, а сьогодні він переговорив з деякими з європейських лідерів.

Тим часом європейські лідери формують власний альтернативний план врегулювання війни, який може виявитися більш вигідним для української сторони. Робота над пропозицією триває, проте Київ поки що не взяв на себе зобов'язань брати участь у цій ініціативі.

Нагадаємо, американський проєкт щодо мирного врегулювання — це об'ємний документ із 28 пунктів, який, згідно з витоками, передбачає масштабні поступки з боку Києва. Серед можливих пунктів — відмова від Донбасу, скорочення армії та інші заходи в обмін на гарантії безпеки та економічну підтримку.

