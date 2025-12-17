Віддадуть чиновникам: Путін дозволив конфіскацію житла українців на окупованих територіях

Президент Росії Володимир Путін підписав документ, який дозволяє конфісковувати житло українців, які виїхали з тимчасово окупованих росіянами територій.

Цю нерухомість чиновники зможуть використовувати як службове житло, пише The Moscow Times.

Відповідний закон надає так званим "адміністраціям" право вилучати житлові будинки, квартири та окремі кімнати, які визнають такими, що нібито мають ознаки "безхазяйного майна". До цієї категорії також відноситимуть нерухомість, власника якої не вдається встановити, або у випадках відсутності чинних документів, що підтверджують право власності.

Після завершення процедури вилучення нерухомість переходить у розпорядження окупаційних адміністрацій.

Документ визначає кілька варіантів її подальшого використання:

Відео дня

житло можуть передавати мешканцям, які втратили домівки через бойові дії;

використовувати як службові квартири для чиновників, військовослужбовців, посадових осіб, працівників силових відомств, а також педагогів і медиків;

здавати в оренду відповідно до житлового кодексу РФ або надавати за договорами соціального найму людям, які офіційно перебувають у черзі на отримання житла.

Ці правила діятимуть до 2030 року. Якщо після вилучення з’явиться власник, йому передбачена грошова компенсація, однак таке право матимуть лише громадяни Російської Федерації. Механізм виплат визначатимуть окупаційні адміністрації.

Нагадаємо, самопроголошена влада тимчасово окупованого Криму вирішила конфіскувати майно українського боксера Олександра Усика.

Фокус також писав про те, що Росія хоче передати частину окупованих територій Білорусі.