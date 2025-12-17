Отдадут чиновникам: Путин разрешил конфискацию жилья украинцев на оккупированных территориях

Президент России Владимир Путин подписал документ, который позволяет конфисковывать жилье украинцев, которые выехали с временно оккупированных россиянами территорий.

Эту недвижимость чиновники смогут использовать как служебное жилье, пишет The Moscow Times.

Соответствующий закон предоставляет так называемым "администрациям" право изымать жилые дома, квартиры и отдельные комнаты, которые признают такими, что якобы имеют признаки "бесхозного имущества". К этой категории также будут относить недвижимость, владельца которой не удается установить, или в случаях отсутствия действующих документов, подтверждающих право собственности.

После завершения процедуры изъятия недвижимость переходит в распоряжение оккупационных администраций.

Документ определяет несколько вариантов ее дальнейшего использования:

жилье могут передавать жителям, которые потеряли дома из-за боевых действий;

использовать как служебные квартиры для чиновников, военнослужащих, должностных лиц, работников силовых ведомств, а также педагогов и медиков;

сдавать в аренду в соответствии с Жилищным кодексом РФ или предоставлять по договорам социального найма людям, которые официально находятся в очереди на получение жилья.

Эти правила будут действовать до 2030 года. Если после изъятия появится владелец, ему предусмотрена денежная компенсация, однако такое право будут иметь только граждане Российской Федерации. Механизм выплат будут определять оккупационные администрации.

Напомним, самопровозглашенная власть временно оккупированного Крыма решила конфисковать имущество украинского боксера Александра Усика.

Фокус также писал о том, что Россия хочет передать часть оккупированных территорий Беларуси.