Россия хочет передать часть оккупированных территорий Беларуси — Центр нацсопротивления

Российские оккупационные власти хотят передать часть временно оккупированных территорий Херсонской области Беларуси.

Там планируют строить санатории. Речь идет о территории между Геническом и Арабатской Стрелкой. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Оккупационный "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что он готов передать территории азовско-черноморского побережья Херсонщины под видом "культурных проектов".

Центр национального сопротивления отмечает, что переговоры о передаче территорий велись как минимум с лета 2024-го года.

При этом в процессе обсуждения речь шла именно о долгосрочном пользовании территориями, а не о туристических планах. Сам Сальдо называет такую незаконную передачу украинских территорий третьему государству "обменом политической лояльностью".

Відео дня

Аналитики Центра нацсопротивления утверждают, что эти территории будут использованы не для строительства санаториев, а как логистические базы, закрытые площадки и инфраструктура двойного назначения для силовых структур РФ и Беларуси.

"Херсонщина для оккупантов — не курорт, а ресурсная зона для стратегических интересов РФ и ее союзников, с полным игнорированием украинского суверенитета", — говорится в заметке.

При этом там предупреждают, что Россия захочет осуществлять военно-политический контроль над оккупированными территориями под видом "курортов".

Напомним, что 27 ноября Лукашенко публично призвал Владимира Зеленского поддержать мирный план США по урегулированию войны и "не торпедировать" переговорный процесс. По его словам, если Украина откажется от переговоров, Киев рискует "потерять страну полностью", а миллионы украинцев окажутся перед неопределенным будущим.

Кроме того, сообщалось, что Беларусь совместно с ОАЭ представила новую ударную систему на базе дешевой крылатой ракеты LCCM (Low Cost Cruise Missile) Mk2, которая может быть разработана специально для ВС РФ.

Ранее стало известно, что россияне перевоспитывают похищенных маленьких украинцев в лагерях Беларуси, а также в РФ и КНДР.