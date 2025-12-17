Замороженные активы РФ для Украины: Китай выступил против и объяснил причину

Вопрос передачи российских замороженных активов на помощью Украине для продолжения противостояния с РФ не остался без внимания Китая. В Поднебесной считают такой шаг ошибочным.

Представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь заявил, что Китай последовательно выступает против односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН, сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"Сторонам необходимо создавать позитивную атмосферу и благоприятные условия для продвижения мирных переговоров и политического урегулирования украинского кризиса, а не наоборот", – подчеркнул спикер.

Он также опроверг информацию о том, что Европа хочет укрепить связи с Китаем и использовать эти связи в качестве шантажа и разменной карты против США в отношении мирного соглашения по Украине. По его словам, позиция Китая по украинскому кризису "последовательна и ясна":

"Мы поддерживаем все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и надеемся, что стороны в кратчайшие сроки достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения путем диалога и переговоров".

Цзякунь добавил, что Китай проводит "независимую внешнюю политику, направленную на мир".

"Мы развиваем отношения и сотрудничаем с другими странами на основе Пяти принципов мирного сосуществования, одновременно твердо защищая наш суверенитет, безопасность и интересы развития", – подчеркнул представитель МИД КНР.

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китаю не выгодна слабая Россия, которая проиграет войну, потому что у Пекина большое экономическое и дипломатическое противостояние с США. Имея влияние на Путина, Пекин его не использует.

"Китай — крепкая страна, крепкая экономика, а самое главное, в нашем случае — это влияние, которое Китай точно имеет на Россию, лично на Путина. Но при всем уважении к народу Китая, к истории, к культуре, мы должны честно сказать — я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны", — сказал политик.

Напомним, Китай обеспечивает Российскую Федерацию армированными шинами для Су-34 и Су-35С, которые потом бомбят Украину.

Также сообщалось, что семь стран Евросоюза выступают против репарационного кредита для Украины за счет замороженных активов.