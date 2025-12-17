Заморожені активи РФ для України: Китай виступив проти і пояснив причину

Питання передачі російських заморожених активів за допомогою Україні для продовження протистояння з РФ не залишилося поза увагою Китаю. У Піднебесній вважають такий крок помилковим.

Представник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь заявив, що Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право і не санкціоновані Радою Безпеки ООН, повідомляють на сайті китайського зовнішньополітичного відомства.

"Сторонам необхідно створювати позитивну атмосферу і сприятливі умови для просування мирних переговорів і політичного врегулювання української кризи, а не навпаки", — підкреслив спікер.

Він також спростував інформацію про те, що Європа хоче зміцнити зв'язки з Китаєм і використовувати ці зв'язки як шантаж і розмінну карту проти США щодо мирної угоди щодо України. За його словами, позиція Китаю щодо української кризи "послідовна і ясна":

Відео дня

"Ми підтримуємо всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, і сподіваємося, що сторони якнайшвидше досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди через діалог і переговори".

Цзякунь додав, що Китай проводить "незалежну зовнішню політику, спрямовану на мир".

"Ми розвиваємо відносини і співпрацюємо з іншими країнами на основі П'яти принципів мирного співіснування, одночасно твердо захищаючи наш суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", — наголосив представник МЗС КНР.

Не так давно президент України Володимир Зеленський заявив, що Китаю не вигідна слабка Росія, яка програє війну, бо Пекін має велике економічне та дипломатичне протистояння зі США. Маючи вплив на Путіна, Пекін його не використовує.

"Китай — міцна країна, міцна економіка, а найголовніше, в нашому випадку — це вплив, який Китай точно має на Росію, особисто на Путіна. Але за всієї поваги до народу Китаю, до історії, до культури, ми повинні чесно сказати — я не бачу, щоб Китаю було вигідно закінчення цієї війни", — сказав політик.

Нагадаємо, Китай забезпечує Російську Федерацію армованими шинами для Су-34 і Су-35С, які потім бомблять Україну.

Також повідомлялося, що сім країн Євросоюзу виступають проти репараційного кредиту для України за рахунок заморожених активів.