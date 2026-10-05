Оккупанты спешат нанести удар по энергетике Украины: в ISW объяснили, чего боится Кремль

Россия, вероятно, начинает кампанию ударов по энергетической инфраструктуре Украины раньше, чем обычно. В Институте изучения войны (ISW) связывают это с желанием Кремля нанести удары до того, как Украина сможет усилить защиту от российских баллистических ракет и реактивных беспилотников.

В своем исследовании аналитики отмечают, что Минобороны РФ уже сформировало основную риторическую позицию для оправдания предстоящей кампании ударов осенью и зимой 2026–2027 годов. В российском ведомстве усиление атак на критическую инфраструктуру пытаются представить как ответ на якобы многочисленные удары Украины по гражданским объектам РФ с июня 2026 года.

Чего хочет добиться Кремль

В ISW считают, что успехи Украины на поле боя в 2026 году, по всей видимости, заставили диктатора Путина пересмотреть первоначальные расчеты относительно войны. По оценке аналитиков, Кремль может сделать большую ставку на дальнобойные удары зимой 2026–2027 годов, пытаясь заставить Украину капитулировать, вместо того чтобы полагаться прежде всего на продвижение российских войск на поле боя.

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В ISW отмечают, что целью такой кампании является создание для украинского гражданского населения невыносимых условий жизни, чтобы заставить Украину согласиться на российские требования. При этом Россия уже несколько зим подряд проводит масштабные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

По данным ISW, в этом году Москва, вероятно, решила начать удары раньше, пока Украина не успела разработать более эффективные меры противодействия баллистическим ракетам и реактивным беспилотникам. Эти средства поражения уже нанесли значительный ущерб украинской энергетике.

О попытках Путина сделать жизнь киевлян невыносимой и заставить их покинуть столицу говорил и президент Зеленский. Украинский лидер считает, что стратегия эскалации Кремля имеет четкий временной и политический ориентир — промежуточные выборы в США.

Ранее сообщалось, что утром 2 октября Киев оказался в транспортном коллапсе: движение между берегами на нескольких мостах было ограничено частично или полностью. Причиной стали российские атаки — только за сутки по Южному мосту было зафиксировано как минимум четыре попадания.

Кроме того, мы писали, что на военные нужды в 2027 году Россия планирует выделить 17,1 трлн рублей ($205 млрд). Это более чем на 40% превышает расходы, запланированные на 2026 год, и почти на 380% — показатель довоенного 2021 года.