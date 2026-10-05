Окупанти поспішають бити по енергетиці України: в ISW пояснили, чого боїться Кремль

Росія, ймовірно, починає кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України раніше, ніж зазвичай. В Інституті вивчення війни (ISW) пов'язують це з бажанням Кремля завдати ударів до того, як Україна зможе посилити захист від російських балістичних ракет і реактивних безпілотників.

У своєму дослідженні аналітики зазначають, що Міноборони РФ вже сформувало основну риторичну позицію для виправдання майбутньої кампанії ударів восени та взимку 2026–2027 років. У російському відомстві посилення атак на критичну інфраструктуру намагаються представити як відповідь на нібито численні удари України по цивільних об'єктах РФ із червня 2026 року.

Чого хоче досягти Кремль

В ISW вважають, що успіхи України на полі бою у 2026 році, схоже, змусили диктатора Путіна переглянути початковий розрахунок щодо війни. За оцінкою аналітиків, Кремль може робити більшу ставку на далекобійні удари взимку 2026–2027 років, намагаючись змусити Україну капітулювати, замість того щоб покладатися передусім на просування російських військ на полі бою.

Видео дня

В ISW зазначають, що метою такої кампанії є створення для українського цивільного населення нестерпних умов життя, щоб змусити Україну погодитися на російські вимоги. Водночас Росія вже кілька зим поспіль проводить масштабні атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

За даними ISW, цього року Москва, ймовірно, вирішила розпочати удари раніше, поки Україна не встигла розробити ефективніші заходи протидії балістичним ракетам і реактивним безпілотникам. Ці засоби ураження вже завдали значної шкоди українській енергетиці.

Про намагання Путіна зробити життя киян нестерпним та змусити покинути столицю говорив і президент Зеленський. Український лідер вважає, що стратегія ескалації Кремля має чіткий часовий і політичний орієнтир – проміжні вибори у США.

Раніше повідомлялося, що ранок 2 жовтня Київ пережив у транспортному колапсі: рух між берегами на кількох мостах обмежили частково або повністю. Причиною стали російські атаки – лише за добу в Південний міст зафіксували щонайменше чотири влучання.

Крім того, ми писали, що на військові потреби у 2027 році Росія планує спрямувати 17,1 трлн рублів ($205 млрд). Це більш ніж на 40% перевищує видатки, заплановані на 2026 рік, і майже на 380% – показник довоєнного 2021-го.