Тоннель Путина-Трампа могут возвести между РФ и США: Дмитриев призвал Маска реализовать проект

Тоннель, который может соединить Россию и США через Берингов пролив, планируют построить менее чем за восемь лет. Проект ориентировочной стоимостью около 8 миллиардов долларов (347 млрд грн) РФ предлагает реализовать компании Илона Маска.

Как сообщает агентство ТАСС, о намерении построить тоннель сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по вопросам экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, проект, получивший условное название "Тоннель Путина-Трампа", предусматривает создание 70-мильного (более 110 км) подводного сообщения между Чукоткой и Аляской. Он заявил, что этот инфраструктурный объект должен символизировать "единство между континентами" и открыть новые возможности для экономического партнерства.

"Представьте себе, что вы соединяете США и Россию, Америку и Афро-Евразию тоннелем Путина-Трампа — 70-мильным сообщением, которое символизирует единство. Традиционные расходы составляют более 65 миллиардов долларов, но технологии компании The Boring Company, основанной Илоном Маском, могут снизить эту сумму до менее чем 8 миллиардов долларов. Построим будущее вместе", — написал он в социальной сети X.

Чиновник отметил, что тоннель предусматривает железнодорожное и грузовое сообщение, которое может способствовать развитию международной торговли, созданию рабочих мест и стимулированию экономики.

"РФПИ уже инвестировал в строительство первого в истории железнодорожного моста между Россией и Китаем. Пришло время сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты. Пришло время соединить Россию и США", — подчеркнул Дмитриев.

Напомним, что идея транспортного тоннеля между Сибирью и Аляской через Берингов пролив рассматривается еще с начала XX века. По предварительным оценкам, традиционная стоимость проекта превышала 65 миллиардов долларов (более 2,8 трлн грн).

