Пробили под Альпами: Италия и Австрия получат рекордный железнодорожный тоннель (фото)

Строители завершили основной этап работ над Бреннерским базовым тоннелем, который должен стать самым длинным в мире. Его запуск запланирован на 2032 год, а стоимость превысит 8,5 млрд евро (416 млрд грн).

Как сообщает Reuters, рабочие прорубили последний слой горной породы под Альпами, соединив Австрию и Италию подземным путем. Новый тоннель станет частью высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая объединит север и юг Европы.

Бреннерский базовый тоннель считается крупнейшим проектом такого типа в мире. Его строительство поддерживает Европейский Союз, ведь он призван уменьшить нагрузку на автодороги, сократить уровень загрязнения и способствовать развитию трансграничной торговли.

Работы в Бреннерском тоннеле

"Сегодня мы делаем совместный шаг вперед в реализации одного из самых масштабных инфраструктурных проектов Европы", — заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони на торжественной церемонии. Она подчеркнула: "Это исторический день для Италии, Австрии и всей Европы".

После завершения тоннель станет первым специализированным железнодорожным сообщением, которое напрямую соединит Австрию с Италией.

Строительство тоннеля поддерживает Европейский Союз

Запуск объекта планируется в 2032 году — на 16 лет позже первоначальных сроков. Общая стоимость работ оценивается в 8,5 млрд евро (416 млрд грн) или $10 млрд (395 млрд грн), что на 2,5 млрд евро (122,5 млрд грн) превышает первоначальный бюджет.

Длина тоннеля будет достигать 55 км, а с учетом присоединения к подземной линии в направлении Инсбрука он растянется до 64 км. Благодаря этому время в пути между Фортецце (Италия) и Инсбруком (Австрия) сократится с 80 минут до менее чем 25 минут.

Строительная техника в Бреннерском тоннеле

Бреннерский перевал — один из самых загруженных горных маршрутов для транспортировки товаров в Европе. Ежегодно им пользуются более 2,5 млн грузовиков, 14 млн транспортных средств и перевозится около 50 млн тонн продукции. Это создает существенную нагрузку на местные общины.

Сейчас около 70% грузовых перевозок через перевал осуществляются автотранспортом, и только 30% — по железной дороге. Новый тоннель должен изменить этот дисбаланс и способствовать более экологичной транспортировке.

В то же время эксперты предостерегают, что эффективность тоннеля может снизиться из-за задержек в Германии. Страна до сих пор не завершила строительство ключевых северных подъездных путей, которые должны соединиться с Бреннерским тоннелем.

