Пробили під Альпами: Італія та Австрія отримають рекордний залізничний тунель (фото)

Будівельники завершили основний етап робіт над Бреннерським базовим тунелем, який має стати найдовшим у світі. Його запуск заплановано на 2032 рік, а вартість перевищить 8,5 млрд євро (416 млрд грн).

Як повідомляє Reuters, робітники прорубали останній прошарок гірської породи під Альпами, з’єднавши Австрію та Італію підземним шляхом. Новий тунель стане частиною високошвидкісної залізничної магістралі, яка об’єднає північ і південь Європи.

Бреннерський базовий тунель вважається найбільшим проєктом такого типу у світі. Його будівництво підтримує Європейський Союз, адже він покликаний зменшити навантаження на автодороги, скоротити рівень забруднення та сприяти розвитку транскордонної торгівлі.

"Сьогодні ми робимо спільний крок уперед у реалізації одного з наймасштабніших інфраструктурних проєктів Європи", – заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні на урочистій церемонії. Вона підкреслила: "Це історичний день для Італії, Австрії та всієї Європи".

Після завершення тунель стане першим спеціалізованим залізничним сполученням, що напряму поєднає Австрію з Італією.

Запуск об’єкта планується у 2032 році — на 16 років пізніше від початкових термінів. Загальна вартість робіт оцінюється у 8,5 млрд євро (416 млрд грн) або $10 млрд (395 млрд грн), що на 2,5 млрд євро (122,5 млрд грн) перевищує первісний бюджет.

Довжина тунелю сягатиме 55 км, а з урахуванням приєднання до підземної лінії в напрямку Інсбрука він розтягнеться до 64 км. Завдяки цьому час у дорозі між Фортецце (Італія) та Інсбруком (Австрія) скоротиться з 80 хвилин до менш ніж 25 хвилин.

Бреннерський перевал — один із найзавантаженіших гірських маршрутів для транспортування товарів у Європі. Щороку ним користуються понад 2,5 млн вантажівок, 14 млн транспортних засобів та перевозиться близько 50 млн тонн продукції. Це створює суттєве навантаження на місцеві громади.

Наразі близько 70% вантажних перевезень через перевал здійснюються автотранспортом, і лише 30% — залізницею. Новий тунель має змінити цей дисбаланс та сприяти екологічнішому транспортуванню.

Водночас експерти застерігають, що ефективність тунелю може знизитися через затримки у Німеччині. Країна досі не завершила будівництво ключових північних під’їзних шляхів, які мають з’єднатися з Бреннерським тунелем.

