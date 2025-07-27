З Європи до Америки за 54 хвилини: чи можна побудувати тунель під Атлантичним океаном (фото)

Підводний тунель під Атлантикою дав би змогу дістатися поїздом, наприклад, із Лондона до Нью-Йорка за 54 хвилини. Але такий проект дуже складно реалізувати.

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Уже кілька років існують різні інженерні проекти, які передбачають будівництво підводного тунелю під Атлантичним океаном. Передбачається, що на поїзді, який переміщається таким тунелем, можна буде доїхати з Лондона до Нью-Йорка всього за 54 хвилини. Але чи справді можна побудувати такий підводний тунель або все ж таки це наукова фантастика? Про це пише Live Science.

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Для 54-хвилинної поїздки під водою з Європи до Америки потрібні вакуумні поїзди, що рухаються зі швидкістю 8000 км/год. Але таких поїздів поки що не існує. З іншого боку, якщо запустити звичайний швидкісний потяг таким тунелем, то час подорожі займе приблизно 15 годин, тоді як політ літаком займає приблизно 8 годин. Тобто це досить сумнівний проєкт. Тож експерти вважають, що хоча реалізувати його і можна, але тільки тоді, коли буде винайдено необхідні технології, щоб цей підводний тунель був економічно вигідним. Хоча існують проблеми, не пов'язані з грошима.

Наразі найдовшим підводним тунелем є конструкція, розташована під протокою Ла-Манш, довжиною 37,8 км. Це підводна частина Євротунелю, що з'єднує Францію і Велику Британію. Цей тунель було відкрито 1994 року через 6 років після початку будівництва, на яке було витрачено приблизно 16 млрд доларів. І будували його 13 000 робітників.

Експерти кажуть, що будівництво тунелю під Атлантичним океаном обійдеться набагато дорожче і залучити доведеться набагато більше робітників. Але однією з головних перешкод є відсутність необхідних технологій.

Уже кілька років існують різні інженерні проекти, які передбачають будівництво підводного тунелю під Атлантичним океаном. Передбачається, що на поїзді, який переміщається таким тунелем, можна буде доїхати з Лондона до Нью-Йорка всього за 54 хвилини Фото: Wikipedia

За словами Балла Гроуза, експерта з тунелів, довжина трансатлантичного тунелю, що з'єднує Європу й Америку, має становити приблизно 5500 км. Гроуз каже, що побудувати такий підводний тунель буде надзвичайно складно.

Першою проблемою стане логістика будівництва. Потрібно буде вирішити, як забезпечити вентиляцію такого тунелю, як забезпечити електроживленням тунелепрохідницьку машину і як доставити робітників на будівельний майданчик.

За словами Гроуза, для реалізації такого проєкту потрібна повністю автономна тунелепрохідницька машина, яка змогла б працювати без участі людини. Але така масштабна машина поки що не створена. Навіть для будівництва тунелю довжиною 10 км звичайна тунелепрохідницька машина споживає приблизно стільки ж енергії, скільки й невелике місто. Тому буде потрібно дуже багато енергії.

Важливо розуміти, що тунелепрохідницькі машини працюють повільно. Навіть якщо спробувати побудувати підводний тунель між Африкою і Бразилією, де найкоротша відстань становить 2575 км, знадобиться близько 500 років. Щоб прискорити цей процес потрібні нові машини для будівництва тунелів з дуже високою швидкістю виконання роботи.

Навіть якщо спробувати побудувати підводний тунель між Африкою і Бразилією, де найкоротша відстань становить 2575 к, знадобиться близько 500 років Фото: Live Science

Експерти кажуть, що не варто забувати про величезний тиск води. Такі фактори, як затоплення й обвалення тунелю, призводили до фінансових втрат і загибелі людей під час попередніх проєктів із прокладання підводних тунелів.

Рекорд тиску води, з яким стикається тунелепрохідницька машина, становить 15 бар, що в 15 разів перевищує атмосферний тиск на рівні моря на глибині близько 150 метрів нижче поверхні води. Глибина Атлантичного океану в найглибшій точці становить понад 8000 метрів, що відповідає тиску 800 бар.

Нарешті, існує проблема фінансування такого масштабного проекту. З огляду на величезні витрати, відсутність технологій і великий ризик для будівельників, реалізація такого проєкту в доступному для огляду майбутньому здається неможливою, каже Гроуз.

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