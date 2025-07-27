Из Европы в Америку за 54 минуты: можно ли построить тоннель под Атлантическим океаном (фото)

Подводный тоннель под Атлантикой позволил бы добраться на поезде, например, из Лондона в Нью-Йорк за 54 минуты. Но такой проект очень сложно реализовать.

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Уже несколько лет существуют разные инженерные проекты, которые предполагают строительство подводного тоннеля под Атлантическим океаном. Предполагается, что на поезде, который перемещается по такому тоннелю, можно будет доехать из Лондона в Нью-Йорк всего за 54 минуты. Но действительно ли можно построить такой подводный тоннель или все же это научная фантастика? Об этом пишет Live Science.

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Для 54-минутной поездки под водой из Европы в Америку потребуются вакуумные поезда, движущиеся со скоростью 8000 км/ч. Но таких поездов пока не существует. С другой стороны, если запустить обычный скоростной поезд по такому тоннелю, то время путешествия займет примерно 15 часов, в то время как полет на самолете занимает примерно 8 часов. То есть это достаточно сомнительный проект. Поэтому эксперты считают, что хотя реализовать его и можно, но только тогда, когда будут изобретены необходимые технологии, чтобы данный подводный тоннель был экономически выгодным. Хотя существуют проблемы, не связанные с деньгами.

Сейчас самым длинным подводным тоннелем является конструкция, расположенная под проливом Ла-Манш, длиной 37,8 км. Это подводная часть Евротоннеля, соединяющего Францию и Великобританию. Этот тоннель был открыт в 1994 году через 6 лет после начала строительства, на которое было потрачено примерно 16 млрд долларов. И строили его 13 000 рабочих.

Эксперты говорят, что строительство тоннеля под Атлантическим океаном обойдется намного дороже и привлечь придется намного больше рабочих. Но одной из главных препятствий состоит в отсутствии необходимых технологий.

Уже несколько лет существуют разные инженерные проекты, которые предполагают строительство подводного тоннеля под Атлантическим океаном. Предполагается, что на поезде, который перемещается по такому тоннелю, можно будет доехать из Лондона в Нью-Йорк всего за 54 минуты Фото: Wikipedia

По словам Балла Гроуза, эксперта по тоннелям, длина трансатлантического тоннеля, соединяющего Европу и Америку, должна составлять примерно 5500 км. Гроуз говорит, что построить такой подводный тоннель будет чрезвычайно сложно.

Первой проблемой станет логистика строительства. Нужно будет решить, как обеспечить вентиляцию такого тоннеля, как обеспечить электропитанием тоннелепроходческую машину и как доставить рабочих на строительную площадку.

По словам Гроуза, для реализации такого проекта потребуется полностью автономная тоннелепроходческая машина, которая смогла бы работать без участия человека. Но такая масштабная машина пока еще не создана. Даже для строительства тоннеля длиной 10 км обычная тоннелепроходческая машина потребляет примерно столько же энергии, сколько и небольшой город. Поэтому потребуется очень много энергии.

Важно понимать, что тоннелепроходческие машины работают медленно. Даже если попытаться построить подводный тоннель между Африкой и Бразилией, где кратчайшее расстояние составляет 2575 к, потребуется около 500 лет. Чтобы ускорить этот процесс нужны новые машины для строительства тоннелей с очень высокой скоростью выполнения работы.

Даже если попытаться построить подводный тоннель между Африкой и Бразилией, где кратчайшее расстояние составляет 2575 к, потребуется около 500 лет Фото: Live Science

Эксперты говорят, что не стоит забывать об огромном давлении воды. Такие факторы, как затопление и обрушение тоннеля, приводили к финансовым потерям и гибели людей в ходе предыдущих проектов по прокладке подводных туннелей.

Рекорд давления воды, с которым сталкивается тоннелепроходческая машина, составляет 15 бар, что в 15 раз превышает атмосферное давление на уровне моря на глубине около 150 метров ниже поверхности воды. Глубина Атлантического океана в самой глубокой точке составляет более 8000 метров, что соответствует давлению 800 бар.

Наконец, существует проблема финансирования такого масштабного проекта. Учитывая огромные затраты, отсутствие технологий и большой риск для строителей, реализация такого проекта в обозримом будущем кажется невозможной, говорит Гроуз.

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