Тунель Путіна–Трампа можуть звести між РФ та США: Дмитрієв закликав Маска реалізувати проєкт

Тунель, який може з’єднати Росію та США через Берингову протоку, планують побудувати менш ніж за вісім років. Проект орієнтованою вартістю близько 8 мільярдів доларів (347 млрд грн) РФ пропонує реалізувати компанії Ілона Маска.

Як повідомляє агентство ТАСС, про намір побудувати тунель повідомив генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та спеціальний представник президента Росії з питань економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.

За словами Дмитрієва, проєкт, який отримав умовну назву "Тунель Путіна–Трампа", передбачає створення 70-мильного (понад 110 км) підводного сполучення між Чукоткою та Аляскою. Він заявив, що цей інфраструктурний об’єкт має символізувати "єдність між континентами" та відкрити нові можливості для економічного партнерства.

"Уявіть собі, що ви з’єднуєте США та Росію, Америку та Афро-Євразію тунелем Путіна–Трампа — 70-мильним сполученням, яке символізує єдність. Традиційні витрати становлять понад 65 мільярдів доларів, але технології компанії The Boring Company, заснованої Ілоном Маском, можуть знизити цю суму до менш ніж 8 мільярдів доларів. Побудуймо майбутнє разом", — написав він у соціальній мережі X.

Посадовець зазначив, що тунель передбачає залізничне та вантажне сполучення, яке може сприяти розвитку міжнародної торгівлі, створенню робочих місць і стимулюванню економіки.

"РФПІ вже інвестував у будівництво першого в історії залізничного мосту між Росією та Китаєм. Настав час зробити більше й уперше в історії людства з’єднати континенти. Настав час з’єднати Росію та США", — підкреслив Дмитрієв.

Нагадаємо, що ідея транспортного тунелю між Сибіром і Аляскою через Берингову протоку розглядається ще з початку XX століття. За попередніми оцінками, традиційна вартість проєкту перевищувала 65 мільярдів доларів (понад 2,8 трлн грн).

