США настроены серьезно: Трамп и Зеленский хотят завершить войну в ближайшие месяцы, — СМИ

Президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп согласились с тем, что российско-украинская война должна закончиться в ближайшие месяцы. В то же время для этого нужно согласовать ряд моментов.

В частности, речь идет о гарантиях безопасности для Украины со стороны США. Разговор двух лидеров длился около 30 минут. Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на источники в Офисе президента.

Во время телефонного разговора Трамп и Зеленский обсуждали возможное урегулирование территориального вопроса между Украиной и Россией. Также стороны говорили о том, когда могут быть подписаны гарантии безопасности.

"Также обсудили подготовку к встрече с россиянами и то, что нужен трехсторонний саммит лидеров. Американцы к этому настроены серьезно", — добавил источник.

Напомним, что разговор Зеленьского и Трампа состоялся накануне встречи украинской и американской делегаций в Швейцарии. Во время нее поднимался вопрос послевоенного восстановления Украины. В частности, переговоры включают план реконструкции Украины на 800 миллиардов долларов.

В то же время издание Axios сообщило, что Трамп во время разговора установил более жесткий дедлайн завершения войны для Зеленского — месяц. Трамп подтвердил свою готовность предоставить Украине "значительные гарантии безопасности" со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения с РФ, а сам разговор был очень позитивным.

Фокус разбирался с тем, о чем свидетельствует новый дедлайн Трампа по прекращению войны с РФ.

Ранее стало известно, что темой следующей встречи между Украиной, Россией и США станут конкретные вопросы о контроле США и РФ над Запорожской АЭС.

Напоминаем, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие требования по Донбассу совместно выдвигают РФ и США на мирных переговорах.