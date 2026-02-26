США налаштовані серйозно: Трамп та Зеленський хочуть завершити війну в найближчі місяці, — ЗМІ

Президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп погодилися з тим, що російсько-українська війна має закінчитися в найближчі місяці. Водночас для цього потрібно узгодити низку моментів.

Зокрема, йдеться про гарантії безпеки для України з боку США. Розмова двох лідерів тривала близько 30 хвилин. Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на джерела в Офісі президента.

Під час телефонної розмови Трамп та Зеленський обговорювали можливе врегулювання територіального питання між Україною та Росією. Також сторони говорили про те, коли можуть бути підписані гарантії безпеки.

"Також обговорили підготовку до зустрічі з росіянами і те, що потрібен тристоронній саміт лідерів. Американці до цього налаштовані серйозно", — додало джерело.

Нагадаємо, що розмова Зеленьского та Трампа відбулася напередодні зустрічі української та американської делегацій у Швейцарії. Під час неї підіймалося питання післявоєнної відбудови України. Зокрема, переговори включають план реконструкції України на 800 мільярдів доларів.

Водночас видання Axios повідомило, що Трамп під час розмови встановив більш жорсткий дедлайн завершення війни для Зеленського — місяць. Трамп підтвердив свою готовність надати Україні "значні гарантії безпеки" з боку США в рамках потенційної мирної угоди з РФ, а сама розмова була дуже позитивною.

Раніше стало відомо, що темою наступної зустрічі між Україною, Росією та США стануть конкретні питання про контроль США та РФ над Запорізькою АЕС.

Нагадуємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, які вимоги щодо Донбасу спільно висувають РФ та США на мирних переговорах.