На старті п’ятого року повномасштабної російсько-української війни з’явилася інформація щодо прагнення Білого дому досягти мирного врегулювання «під ключ» до 4 липня 2026-го. Чому команда президента США Дональда Трампа обрала саме цю дату для чергового дедлайну, і чи дійсно існує вірогідність відчутних зрушень у розпал літа, з’ясовував Фокус.

Президент США під час вечірньої телефонної розмови у середу, 25 лютого заявив українському колезі Володимиру Зеленськиму, що хоче домогтися як найшвидшого укладання миру, повідомляє з посиланням на неназваного українського чиновника та одразу два джерела, які поінформовані про цей дзвінок Axios.

«Зеленський потім сказав, що сподівається, що війна закінчиться цього року, а Трамп відповів, що війна триває вже занадто довго і що він хотів би, щоб вона закінчилася за місяць», — зазначає портал, додаючи при цьому, що, по-перше, телефонна розмова між Трампом і Зеленським була дуже «дружньою і позитивною», а по-друге, вона стала першою комунікацією двох лідерів після їхньої зустрічі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

«Розмова відбулася на наступний день після четвертих роковин російського вторгнення в Україну і за день до зустрічі посланців Трампа Джареда Кушнера і Стіва Віткоффа з переговорною командою Зеленського у Женеві», — констатує Axios.

Дещо згодом, а саме близько 22-ї години за Києвом 25 лютого інформацію про телефонну бесіду з Трампом підтвердив і Володимир Зеленський.

«Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом. Були на дзвінку також представники президента Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Зараз наші команди багато працюють, і я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни. Говорили про питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть наші представники на двосторонній зустрічі, а також – про підготовку до наступної зустрічі переговорних команд у повному складі в тристоронньому форматі на самому початку березня. Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну», — наголосив глава держави у соцмережах, оминувши питання про новий дедлайн Білого дому щодо завершення війни.

Чи дійсно США встановили конкретні нові часові рамки для припинення війни

Незадовго до телефонної розмови лідерів України та США Bloomberg повідомило, що Сполучені Штати нібито прагнуть закінчити російсько-українську війну до 4 липня, коли Америка відзначатиме День незалежності. При цьому агентство додає, що його високопоставлені співрозмовники, які представляють країни-члени Північноатлантичного Альянсу, вельми скептично ставляться щодо окресленої часової рамки.

«Союзники заявляють, що США наполягають на укладенні угоди до того, як Трамп проведе 4 липня урочистості з нагоди 250-ї річниці незалежності Америки. Однак, за словами європейських високопосадовців і представників НАТО, немає жодних ознак того, що Путін готовий укласти угоду, яка не задовольняє його основні вимоги. Навіть деякі американські посадовці у приватних розмовах визнають, що не бачать ознак того, що Путін має намір відступити від своїх максималістських позицій», — резюмує Bloomberg, не розкриваючи імена своїх джерел.

Володимир Зеленський про розмову з Трампом: "Я подякував за всі зусилля і таку залученість до переговорів, до роботи для закінчення війни" Фото: Офіс президента

Коментуючи за гарячими слідами на прохання журналістів публікацію впливового західного інформагентства про нові дедлайни трампівської адміністрації, Володимир Зеленський підкреслив, що це для нього нова інформація. Водночас нинішній господар Банкової додав, що під час перемовин з американською стороною повсякчас піднімається питання про якнайшвидше закінчення війни, і Київ «підтримує фасттрек у цьому напрямку». «Але фасттрек — це не про те, що ми віддаємо частину своїх територій», — окремо наголосив президент.

В даному контексті слід зазначити, що це не перший дедлайн з боку офіційного Вашингтону. Зокрема, восени 2025-го Дональд Трамп заявив, що його адміністрація встановила крайній термін до 27 листопада з тим, аби Україна погодилася з де-факто російським «мирним планом», поданим між тим у якості ідеї США.

Взагалі, після повернення до Білого дому у січні 2025 року Дональд Трамп багато разів публічно обіцяв гранично оперативно покласти край повномасштабній війні Росії проти України і неодноразово встановлював дедлайни. Поряд з тим, вже більше року дипломатичні зусилля Америки не приносять не те, що повноцінного миру, а й бодай якогось відчутного просування шляхом політико-дипломатичного врегулювання. Єдиним практичним результатом станом на тепер є обмін полоненими. Між тим сам Дональд Трамп під час щорічного звернення до Конгресу на світанку середи, 25 лютого за Києвом наголосив, що Сполучені Штати «вкрай важко працюють над тим, аби припинити вбивства й різанину між Україною та Росією».

Передвісником яких дій Трампа є нинішня тактична лінія з боку США щодо Києва та Москви

Коментуючи Фокусу нові часові рамки Білого дому щодо мирного врегулювання, політолог Дмитро Левусь зазначає: «Попри те, що 4 липня для Трампа є дуже серйозною та символічною датою, на жаль, навряд чи ми можемо розраховувати на кардинальний розворот СШВ в сенсі тиску на Російську Федерацію. З огляду на нинішню тенденцію, не бачу приводу для оптимізму. Взяти, наприклад нові сигнали адміністрації Трампа щодо того, що Україна, мовляв, має обережніше бити по РФ там, де є американські інтереси. Аналогічні, чи то пак дзеркальні меседжі відносно Москви, яка акцентовано б’є по бізнесу США на українській території, чомусь не лунають. Власне, це – зайве свідчення того, що на антиросійські рейки офіційний Вашингтон не став».

Дональд Трамп багато разів публічно обіцяв оперативно покласти край повномасштабній війні Росії проти України і неодноразово встановлював дедлайни Фото: Скриншот

На переконання експерта, радше за все – і до липневого «мирного» дедлайну, і після нього, ми станемо свідками спроб тиску американської сторони саме на Україну.

В даному контексті політолог проводить наступні геополітичні паралелі: «Приміром, відверто нахабні і самовпевнені дії того ж Орбана довкола «Дружби», які раптом так співпали з візитом Рубіо до Угорщини, що носив абсолютно антиукраїнський та антиєвропейський характер, якщо не повністю узгоджені зі Сполученими Штатами, то не є такими, що не влаштовують Білий дім. Таким чином, гадаю, кардинальної зміни лінії Трампа стосовно суттєвішого тиску на РФ, ближчим часом не відбудеться».

Загалом, вважає Дмитро Левусь, у діючої владної збірної США є узгоджена позиція по російсько-українській війні, суть якої полягає в тому, що припинення бойових дій має статися будь-якою ціною і цю саму ціну мають заплатити ті, хто в очах Штатів виглядають слабшими.

«Тобто, в даному разі не йдеться, ані про міжнародне право, ані тим більше про справедливість. І на цьому тлі Російська Федерація з одного боку постійно бреше про свої нібито колосальні успіхи на фронті, а з іншої сторони цинічно спекулює питаннями, що стосуються ядерної сфери. Між тим, систематичні погрози Трампа щодо того, що США вийдуть з переговорного процесу, гадаю, зрештою не спрацюють. Так само, до речі, Трамп ніколи не піде остаточно з Європи, бо одна річ – вибудовувати ізоляціонізм і руйнувати європейську гідність, а зовсім друга – піти, повністю втративши контроль над ситуацією. Ні, такого не буде, і це, як співається у відомій пісні, лише «Parole, parole, parole…» (Слова, слова, слова – Фокус)», — підсумовує політолог.

З якою метою Трамп насправді встановив новий дедлайн для миру між Україною та РФ

Водночас політолог, партнер агенції з комунікацій та урядових звʼязків Good Politics Максим Джигун у розмові з Фокусом робить наступний акцент: «На правду, складається стійке враження, що дедлайни у російсько-українській війні – улюблена забавка Трампа, яку він використовує повсякчас у прив’язці до якоїсь символічної дати. Окрім того, мені видається, що це якась внутрішня система мотивації своєї команди щодо того, що навіть без серйозного тиску на Росію, а силою власної харизми він може змусити Путіна закінчити цю війну. На жаль, ця історія не працює і наразі не має жодних ознак того, що Російська Федерація всерйоз думає про закінчення війни».

Поряд з тим, констатує експерт, «красива дата 4 липня», окрім історичного значення для США є важливим елементом виборчої кампанії-2026 до Конгресу. І цей символізм, переконаний Максим Джигун, «безперечно визначатиме настрої американського суспільства».

З огляду на це, підкреслює політолог, липневий дедлайн Дональда Трампа може «бути дійсно серйознішим за усі попередні», позаяк програш республіканців на проміжних виборах у листопаді означатиме, що на цілих два роки свого завершального президентського терміну нинішній очільник Білого дому втратить «призначену ним же свою необмежену владу, яка є зараз».

Джей Ді Венс: "Завдання непросте, проте є надія, що сторони матимуть змогу знайти взаємоприйнятні рішення" Фото: Getty Images

До того ж, програш на виборах, резюмує Максим Джигун, гарантовано повторить історію зі спробою імпічменту Трампу і не лише. Власне, через суттєвий набір різнопланових ризиків та викликів, вже у липні президенту США доведеться визначатися: або реально посилити тиск на РФ, або втратити можливість дійсно зупинити російську агресію в Україні. При цьому політолог окремо наголошує, що для Дональда Трампа важливо закінчити цю війну бодай формально «задля галочки», а не системно та на дійсно тривалий проміжок часу.

Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News заявив про досягнення прогресу у переговорах щодо мирного врегулювання. Він підкреслив, що Сполучені Штати наразі ведуть переговори як з українською, так і з російською сторонами, «і мають намір продовжувати дипломатичні зусилля». Венс також додав, що президент США дивиться на перспективи завершення воєнних дій із оптимізмом. За словами американського віце-президента, «завдання непросте, проте є надія, що сторони матимуть змогу знайти взаємоприйнятні рішення».

Водночас про те, що лідери України, США та Росії можуть зустрітися лише на фінальному етапі мирного врегулювання повідомив напередодні кремлівський речник Пєсков. При цьому він поставив під сумнів, що така зустріч відбудеться вже найближчим часом.