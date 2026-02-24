США хоче завершити війну в Україні 4 липня: Зеленський заявив, що для нього це "нова інформація"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про намір президента США Дональда Трампа завершити війну з Росією до 4 липня стала для Києва новою. Він підкреслив, що Україна підтримує швидке завершення конфлікту, проте ця ініціатива не передбачає жодних територіальних поступок на користь Росії.

Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками саміту України з країнами Північної Європи та Балтії, яку транслювали на Youtube-каналі Офісу президента України.

Зеленський уточнив, що дата 4 липня, яку назвав американський президент, для нього була несподіванкою, і він раніше не мав доступу до такої інформації. При цьому глава держави зазначив, що питання прискорення завершення війни обговорювалося на попередніх раундах переговорів з США, зокрема в Абудабі та Швейцарії.

"Під час перемовин в Абудабі та Швейцарії сторони України і США обговорювали бажання та бачення американської сторони щодо якнайшвидшого завершення війни. Україна завжди підтримувала і продовжує підтримувати швидкі ініціативи, зокрема концепцію "fast track" щодо припинення бойових дій", — заявив Володимир Зеленський.

Президент також пояснив, що концепція "fast track", яку підтримує Україна, спрямована на скорочення тривалості бойових дій, а не на поступки щодо територій.

Також відповідаючи на запитання журналістів Зеленський наголосив, що американські поставки зброї не пов’язані з будь-яким тиском на Київ, і країна продовжує отримувати підтримку у забезпеченні обороноздатності.

" Ми не отримували такої інформації від США, що не отримаємо зброї. Сьогоднішня війна — це вже значний тиск на європейців, через те, що вони платять за американську зброю. Я вдячний, що Вашингтон не заблокував цю можливість", — зауважив він.

Нові "дедлайни" США щодо завершення війни з РФ — що відомо

Нагадаємо, що видання Bloomberg опублікувало матеріал із посиланням на анонімні джерела, у якому зазначається, що Білий дім наполягає на підписанні мирної угоди між Україною та Росією до 4 липня — Дня незалежності США. Проте високопоставлені чиновники ЄС та НАТО не бачать ознак готовності Кремля до перемир’я, а попередні три раунди мирних переговорів у 2026 році в Абу-Дабі та Женеві не дали результатів.

Основними перешкодами для досягнення угоди залишаються питання територій на сході України та контроль над Запорізькою атомною електростанцією. За словами інсайдерів, нинішні мирні переговори фактично зайшли в глухий кут, і будь-яке потенційне завершення війни залежатиме від того, чи готовий Кремль поступитися своїми "максималістськими" вимогами.

Крім того, в інтерв'ю ARD Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для досягнення миру, але єдиний спосіб зупинити війну в Україні — примусити до цього росіян.

Також сьогодні видання Fox News посилаючись на заяви аналітиків написало, що наразі існує кілька можливих варіантів подальшого розвитку війни з РФ — від тривалого протистояння без вирішального результату до зміни балансу сил або ослаблення міжнародної підтримки Києва.