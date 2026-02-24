США хочет завершить войну в Украине 4 июля: Зеленский заявил, что для него это "новая информация"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о намерении президента США Дональда Трампа завершить войну с Россией до 4 июля стала для Киева новой. Он подчеркнул, что Украина поддерживает быстрое завершение конфликта, однако эта инициатива не предусматривает никаких территориальных уступок в пользу России.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам саммита Украины со странами Северной Европы и Балтии, которую транслировали на Youtube-канале Офиса президента Украины.

Зеленский уточнил, что дата 4 июля, которую назвал американский президент, для него была неожиданностью, и он ранее не имел доступа к такой информации. При этом глава государства отметил, что вопрос ускорения завершения войны обсуждался на предыдущих раундах переговоров с США, в частности в Абудабе и Швейцарии.

"Во время переговоров в Абудабе и Швейцарии стороны Украины и США обсуждали желание и видение американской стороны относительно скорейшего завершения войны. Украина всегда поддерживала и продолжает поддерживать быстрые инициативы, в частности концепцию "fast track" по прекращению боевых действий", — заявил Владимир Зеленский.

Президент также пояснил, что концепция "fast track", которую поддерживает Украина, направлена на сокращение продолжительности боевых действий, а не на уступки по территориям.

Также отвечая на вопрос журналистов Зеленский отметил, что американские поставки оружия не связаны с каким-либо давлением на Киев, и страна продолжает получать поддержку в обеспечении обороноспособности.

"Мы не получали такой информации от США, что не получим оружия. Сегодняшняя война — это уже значительное давление на европейцев, из-за того, что они платят за американское оружие. Я благодарен, что Вашингтон не заблокировал эту возможность", — отметил он.

Новые "дедлайны" США по завершению войны с РФ — что известно

Напомним, что издание Bloomberg опубликовало материал со ссылкой на анонимные источники, в котором отмечается, что Белый дом настаивает на подписании мирного соглашения между Украиной и Россией до 4 июля — Дня независимости США. Однако высокопоставленные чиновники ЕС и НАТО не видят признаков готовности Кремля к перемирию, а предыдущие три раунда мирных переговоров в 2026 году в Абу-Даби и Женеве не дали результатов.

Основными препятствиями для достижения соглашения остаются вопросы территорий на востоке Украины и контроль над Запорожской атомной электростанцией. По словам инсайдеров, нынешние мирные переговоры фактически зашли в тупик, и любое потенциальное завершение войны будет зависеть от того, готов ли Кремль уступить свои "максималистские" требования.

Кроме того, в интервью ARD Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для достижения мира, но единственный способ остановить войну в Украине — принудить к этому россиян.

Также сегодня издание Fox News ссылаясь на заявления аналитиков написало, что сейчас существует несколько возможных вариантов дальнейшего развития войны с РФ — от длительного противостояния без решающего результата до изменения баланса сил или ослабления международной поддержки Киева.