На старте пятого года полномасштабной российско-украинской войны появилась информация о стремлении Белого дома достичь мирного урегулирования "под ключ" до 4 июля 2026-го. Почему команда президента США Дональда Трампа выбрала именно эту дату для очередного дедлайна, и действительно ли существует вероятность ощутимых сдвигов в разгар лета, выяснял Фокус.

Президент США во время вечернего телефонного разговора в среду, 25 февраля заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что хочет добиться скорейшего заключения мира, сообщает со ссылкой на неназванного украинского чиновника и сразу два источника, которые осведомлены об этом звонке Axios.

"Зеленский потом сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится уже слишком долго и что он хотел бы, чтобы она закончилась через месяц", — отмечает портал, добавляя при этом, что, во-первых, телефонный разговор между Трампом и Зеленским был очень "дружественным и позитивным", а во-вторых, он стал первой коммуникацией двух лидеров после их встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Разговор состоялся на следующий день после четвертой годовщины российского вторжения в Украину и за день до встречи посланцев Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с переговорной командой Зеленского в Женеве", — констатирует Axios.

Несколько позже, а именно около 22 часов по Киеву 25 февраля информацию о телефонной беседе с Трампом подтвердил и Владимир Зеленский.

"Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом. Были на звонке также представители президента Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, в работу для окончания войны. Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также — о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта. Рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну", — подчеркнул глава государства в соцсетях, обойдя вопрос о новом дедлайне Белого дома по завершению войны.

Действительно ли США установили конкретные новые временные рамки для прекращения войны

Незадолго до телефонного разговора лидеров Украины и США Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты якобы стремятся закончить российско-украинскую войну до 4 июля, когда Америка будет отмечать День независимости. При этом агентство добавляет, что его высокопоставленные собеседники, представляющие страны-члены Североатлантического Альянса, весьма скептически относятся к очерченной временной рамке.

"Союзники заявляют, что США настаивают на заключении соглашения до того, как Трамп проведет 4 июля торжества по случаю 250-й годовщины независимости Америки. Однако, по словам европейских чиновников и представителей НАТО, нет никаких признаков того, что Путин готов заключить соглашение, которое не удовлетворяет его основные требования. Даже некоторые американские чиновники в частных разговорах признают, что не видят признаков того, что Путин намерен отступить от своих максималистских позиций", — резюмирует Bloomberg, не раскрывая имена своих источников.

Владимир Зеленский о разговоре с Трампом: "Я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, в работу для окончания войны" Фото: Офис президента

Комментируя по горячим следам по просьбе журналистов публикацию влиятельного западного информагентства о новых дедлайнах трамповской администрации, Владимир Зеленский подчеркнул, что это для него новая информация. В то же время нынешний хозяин Банковой добавил, что во время переговоров с американской стороной постоянно поднимается вопрос о скорейшем окончании войны, и Киев "поддерживает фасттрек в этом направлении". "Но фасттрек — это не о том, что мы отдаем часть своих территорий", — отдельно подчеркнул президент.

В данном контексте следует отметить, что это не первый дедлайн со стороны официального Вашингтона. В частности, осенью 2025-го Дональд Трамп заявил, что его администрация установила крайний срок до 27 ноября с тем, чтобы Украина согласилась с де-факто российским "мирным планом", представленным между тем в качестве идеи США.

Вообще, после возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп много раз публично обещал предельно оперативно положить конец полномасштабной войне России против Украины и неоднократно устанавливал дедлайны. Наряду с тем, уже больше года дипломатические усилия Америки не приносят не то, что полноценного мира, но и хоть какого-то ощутимого продвижения по пути политико-дипломатического урегулирования. Единственным практическим результатом по состоянию на сейчас является обмен пленными. Между тем сам Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу на рассвете среды, 25 февраля по Киеву отметил, что Соединенные Штаты "крайне тяжело работают над тем, чтобы прекратить убийства и резню между Украиной и Россией".

Предвестником каких действий Трампа является нынешняя тактическая линия со стороны США в отношении Киева и Москвы

Комментируя Фокусу новые временные рамки Белого дома по мирному урегулированию, политолог Дмитрий Левусь отмечает: "Несмотря на то, что 4 июля для Трампа является очень серьезной и символической датой, к сожалению, вряд ли мы можем рассчитывать на кардинальный разворот США в смысле давления на Российскую Федерацию. Учитывая нынешнюю тенденцию, не вижу повода для оптимизма. Взять, например, новые сигналы администрации Трампа о том, что Украина, мол, должна осторожнее бить по РФ там, где есть американские интересы. Аналогичные, то бишь зеркальные месседжи в отношении Москвы, которая акцентировано бьет по бизнесу США на украинской территории, почему-то не звучат. Собственно, это — лишнее свидетельство того, что на антироссийские рельсы официальный Вашингтон не стал".

Дональд Трамп много раз публично обещал оперативно положить конец полномасштабной войне России против Украины и неоднократно устанавливал дедлайны Фото: Скриншот

По мнению эксперта, скорее всего — и до июльского "мирного" дедлайна, и после него, мы станем свидетелями попыток давления американской стороны именно на Украину.

В данном контексте политолог проводит следующие геополитические параллели: "К примеру, откровенно наглые и самоуверенные действия того же Орбана вокруг "Дружбы", которые вдруг так совпали с визитом Рубио в Венгрию, носившим абсолютно антиукраинский и антиевропейский характер, если не полностью согласованы с Соединенными Штатами, то не являются такими, которые не устраивают Белый дом. Таким образом, думаю, кардинального изменения линии Трампа относительно существенного давления на РФ, в ближайшее время не произойдет".

В целом, считает Дмитрий Левусь, у действующей властной сборной США есть согласованная позиция по российско-украинской войне, суть которой заключается в том, что прекращение боевых действий должно произойти любой ценой и эту самую цену должны заплатить те, кто в глазах Штатов выглядят слабее.

"То есть, в данном случае речь не идет ни о международном праве, ни тем более о справедливости. И на этом фоне Российская Федерация с одной стороны постоянно врет о своих якобы колоссальных успехах на фронте, а с другой стороны цинично спекулирует вопросами, касающимися ядерной сферы. Между тем, систематические угрозы Трампа о том, что США выйдут из переговорного процесса, думаю, в конце концов не сработают. Так же, кстати, Трамп никогда не уйдет окончательно из Европы, потому что одно дело — выстраивать изоляционизм и разрушать европейское достоинство, а совсем другое — уйти, полностью потеряв контроль над ситуацией. Нет, такого не будет, и это, как поется в известной песне, лишь "Parole, parole, parole..." (Слова, слова, слова — Фокус)", — заключает политолог.

С какой целью Трамп на самом деле установил новый дедлайн для мира между Украиной и РФ

В то же время политолог, партнер агентства по коммуникациям и правительственным связям Good Politics Максим Джигун в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "По правде, складывается стойкое впечатление, что дедлайны в российско-украинской войне — любимая игрушка Трампа, которую он использует постоянно в привязке к какой-то символической дате. Кроме того, мне кажется, что это какая-то внутренняя система мотивации своей команды относительно того, что даже без серьезного давления на Россию, а силой собственной харизмы он может заставить Путина закончить эту войну. К сожалению, эта история не работает и пока не имеет никаких признаков того, что Российская Федерация всерьез думает об окончании войны".

Вместе с тем, констатирует эксперт, "красивая дата 4 июля", кроме исторического значения для США является важным элементом избирательной кампании-2026 в Конгресс. И этот символизм, убежден Максим Джигун, "бесспорно будет определять настроения американского общества".

Учитывая это, подчеркивает политолог, июльский дедлайн Дональда Трампа может "быть действительно серьезнее всех предыдущих", поскольку проигрыш республиканцев на промежуточных выборах в ноябре будет означать, что на целых два года своего завершающего президентского срока нынешний глава Белого дома потеряет "назначенную им же свою неограниченную власть, которая есть сейчас".

Джей Ди Вэнс: "Задача непростая, однако есть надежда, что стороны смогут найти взаимоприемлемые решения" Фото: Getty Images

К тому же, проигрыш на выборах, резюмирует Максим Джигун, гарантированно повторит историю с попыткой импичмента Трампу и не только. Собственно, из-за существенного набора разноплановых рисков и вызовов, уже в июле президенту США придется определяться: либо реально усилить давление на РФ, либо потерять возможность действительно остановить российскую агрессию в Украине. При этом политолог отдельно отмечает, что для Дональда Трампа важно закончить эту войну хотя бы формально "для галочки", а не системно и на действительно длительный промежуток времени.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News заявил о достижении прогресса в переговорах по мирному урегулированию. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты сейчас ведут переговоры как с украинской, так и с российской сторонами, "и намерены продолжать дипломатические усилия". Вэнс также добавил, что президент США смотрит на перспективы завершения военных действий с оптимизмом. По словам американского вице-президента, "задача непростая, однако есть надежда, что стороны смогут найти взаимоприемлемые решения".

В то же время о том, что лидеры Украины, США и России могут встретиться только на финальном этапе мирного урегулирования сообщил накануне кремлевский представитель Песков. При этом он поставил под сомнение, что такая встреча состоится уже в ближайшее время.