Пятый пошел: как Украина четыре года противостояла российской агрессии и что изменится в 2026-м

На рассвете 24 февраля ровно четыре года назад Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, цинично окрестив его "СВО". За это время было осуществлено немало политико-дипломатических попыток мирного урегулирования, но маятник войны до сих пор продолжает свое кровавое движение. Есть ли сейчас веские основания надеяться на то, что в 2026 году самый масштабный и интенсивный вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой станет историей, выяснял Фокус.

В свежем интервью британскому вещателю ВВС, президент Владимир Зеленский озвучил ряд заявлений относительно российско-украинской войны. В частности, как раз накануне 4-й годовщины полномасштабного вторжения РФ глава государства, подчеркнув, что Украина не проиграет войну с Россией, добавил, что для этого крайне необходима помощь союзников.

Какие сигналы к четвертой годовщине войны послали миру Зеленский и Путин

В разговоре с журналистом Джереми Боуэном нынешний глава Банковой сказал, что Путин уже начал Третью мировую войну, и единственным ответом на это должно быть сильное военное и экономическое давление, которое заставит Москву отступить. "Но ему (Путину — Фокус) нужна пауза... как говорят наши европейские партнеры, ему может понадобиться от трех до пяти лет. На мой взгляд, он сможет восстановиться не более чем за несколько лет. Куда он отправится дальше? Мы не знаем, но то, что он захочет продолжить войну, — это факт", — акцентировал Зеленский. По его убеждению, победа означает восстановление "нормальной жизни украинцев и прекращение убийств". Впрочем, глобальное толкование формулы победы, которое представил президент, сформулировано следующим образом: "Я считаю, что остановить Путина сегодня и не допустить оккупации Украины — это победа для всего мира, потому что Путин не остановится на Украине. Мое мнение: они (западные партнеры — Фокус) должны останавливать россиян, а не пытаться им угодить".

Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что Украина рассчитывает на долгосрочные гарантии безопасности от США, которые должны быть закреплены на уровне Конгресса, "а не зависеть только от личной позиции отдельного президента".

Финальным штрихом интервью Владимира Зеленского BBC стал тезис о том, что Путину рано или поздно таки придется закончить войну: "Он не хочет, но нежелание не означает, что он не захочет под давлением, когда его заставят".

В то же время Путин в своем видеообращении по случаю советского праздника 23 февраля заявил, что Россия продолжит масштабное наращивание военного потенциала и фактически призвал жителей РФ к тотальной милитаризации. Он объявил 2026-й "годом единства народов России вокруг священного долга".

"В умении вместе побеждать ради общих целей колоссальная сила нашей армии и нашего многонационального общества. Так было на протяжении веков. И уверен, так будет всегда", — сказал Путин, назвав российских солдат "настоящими патриотами и опорой государства".

Резюмируя, глава Кремля пообещал повышать боеготовность росармии и способность оккупантов действовать в "сложных условиях".

Эта, мягко говоря, далекая от мирной риторика Путина прозвучала на фоне переговорного процесса по линии Украина-США-РФ, который возобновится в ближайшее время в швейцарской Женеве.

В целом же, с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года переговорный процесс проходил в несколько этапов. Уже 28 февраля, то есть, через 4 дня после старта "СВО", делегации встретились на границе Беларуси и Украины, а затем состоялось несколько переговорных раундов в Турции. По состоянию на февраль 2026 года локационными мирно-переговорными точками выступали, кроме указанных стран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Швейцария. Между тем, сухой факт заключается в том, что сейчас фактически единственным действенным направлением является обмен пленными.

Какой фактор, когда и почему может мгновенно поставить точку в российско-украинской войне

Оценивая в разговоре с Фокусом перспективы мирно-дипломатического урегулирования, ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус отмечает: "Несмотря на то, что сейчас многие говорят о вероятности "заморозки", у меня нет ощущения того, что она будет. Не имею, по одной-простой причине: если происходит "заморозка", надо параллельно моделировать ситуацию в Украине и РФ. В Украине "заморозка" будет вызывать недовольство, потому что наше общество будет воспринимать ее под призмой фиксации нового состояния, по которому мы потеряли территории и за что агрессор не понес наказания. То есть, для Украины это крайне неприятная история. С Россией тоже не все просто. Всегда, когда подходит дата 24 февраля, я вспоминаю высказывание человека, который в свое время, по моему мнению, начал войну в Украине — Стрелкова-Гиркина. Так вот, он когда-то сказал, что в России нужно вообще запретить официально упоминать 24 февраля 2022 года".

По убеждению эксперта, Стрелков-Гиркин подобную позицию озвучил совершенно неслучайно: "Дело в том, что любое завершение этой войны без однозначной победы России — это ее поражение. Даже "заморозка" является поражением РФ, потому что объявленные Путиным цели "СВО" не выполнены и российское население непременно будет спрашивать об этом. Кстати, в недавнем письме Трампу одного историка говорится о том, что для России выход из войны — это очень сложная вещь, поскольку тамошнее общество, которое живет в войне и ради нее, не будет знать, что делать, после ее прекращения. Если в этом контексте вспомнить Вторую мировую, то несмотря на коалиционную победу РФ в рамках Советского Союза, в России произошел колоссальный всплеск криминалитета, с которым было трудно бороться. Далее — Афганистан и распад СССР. То есть, действительно получается так, что любая война для России и ее завершение — это огромная проблема. Российское руководство не знает, что делать с теми, кто воевал, потому что они захотят перемен. Поэтому Путину ни в коем случае нельзя останавливать эту войну".

Учитывая указанное, политолог не видит возможностей в 2026 году для мира или же — перемирия. "Очень часто сейчас слышно о так называемом "Корейском сценарии", но вспомним историю. Почему собственно состоялся этот сценарий? Там же война была, была, была, была, но 5 марта 1953 года умер Сталин и очень быстро война была заморожена. Поэтому, на мой взгляд, единственная возможность для "заморозки" — это смерть Путина. Если Путин умрет в этом году — вероятность хоть какого-то перемирия действительно существует, если же нет — я ее не вижу вообще", — заключает Иван Ус.

Действительно ли 2026 год пройдет под знаком полномасштабной войны

В то же время политолог Олег Лисный считает, что действенным катализатором по прекращению российско-украинской войны может служить проактивная деятельность Соединенных Штатов, "когда они в конце концов перейдут от слов к конкретным действиям".

"В данном случае я имею в виду проактивную позицию США, прежде всего на поле боя. То есть, не дают, а продают нам оружие — нет вопросов, потому что у Европы деньги есть и она не хочет войны на своей территории. Но проблема заключается в том, что экономическая составляющая есть, но политическая воля отсутствует. Очень и очень хотелось бы, чтобы в 2026 году была "заморозка", впрочем, здесь я не оптимист. Вместе с тем, мирное соглашение между Украиной и Российской Федерацией — это вообще, по-моему, вопрос какой-то очень далекой перспективы, поскольку в истории есть прецеденты, когда собственно "заморозка" длилась десятки, а то и больше лет", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

По убеждению Олега Лисного, из-за неизменности позиции Москвы, ожидать в 2026 году ощутимых сдвигов в мирно-дипломатическом тематическом треке не приходится. "Россияне ситуативно что-то корректируют на словах, а на деле упорно пытаются достигать очерченных Путиным целей "СВО". И когда постоянно в отношении агрессора задействованы одни и те же инструменты, ожидать другого результата априори не следует. Есть ли сейчас изменение инструментов? Ну, да, например, у украинской стороны стала длиннее ракетно-дроновая рука. Это — одна компонента, но в целом количественный показатель нам, скорее всего, не позволит "вынести" все, что хочется. Ни обещанных Tomahawk или Taurus нам не предоставляют, поэтому не уверен, что мы сможем достичь в этом году устойчивого прекращения огня", — констатирует политолог.

Важно

Комментируя заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, который допустил "хорошие новости" в ближайшие недели по завершению российско-украинской войны, и даже не исключил возможность саммита по линии Зеленский-Путин, эксперт отметил: "К сигналам Виткоффа я отношусь еще с меньшим оптимизмом, чем к перспективам завершения войны, как таковой. Еще совсем недавно тот же Уиткофф говорил о том, что война зашла, условно говоря, в тупик, а сегодня говорит совсем другое".

Политолог считает, что риторика господина Виткоффа в частности и представителей трамповской команды в целом, не имеет ничего общего с реальностью и все, даже бессодержательно-безрезультатные мирные переговоры с участием США американская сторона называет "прекрасными". Между тем факт, акцентирует Олег Лисный, заключается в том, что за более чем год после помпезного возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет Белого дома, Соединенные Штаты не смогли достичь того, что обещали.

Свежие прогнозы Стива Уиткоффа относительно "хороших новостей" по мирному урегулированию, эксперт считает просто словами, призванными "греть уши" Трампа. В случае, если США и Европой будет найден качественно новый инструментарий влияния на путинскую Россию, заключает политолог, в 2026-м действительно возможно достижение компромисса в вопросе прекращения огня. В противном случае — текущий год, собственно как и все предыдущие четыре, пройдет под знаком полномасштабной войны во всех ее проявлениях.