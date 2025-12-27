Кремль "теряет интерес": Путин сделал заявление о переговорах с Украиной (видео)

Россия не собирается заканчивать войну с Украиной. Москва хочет решить все цели и задачи т.н. "СВО" вооруженным путем.

Интерес Кремля к переговорам стремительно падает. Об этом во время посещения командного пункта объединенной группировки войск заявил президент России Владимир Путин, сообщают росСМИ.

При этом российский лидер утверждает, что от мирного урегулирования якобы отказывается именно украинская сторона.

"Если Киев не желает решить все миром, Россия решит все задачи своим вооруженным путем… Заинтересованность РФ в выводе украинских формирований с занимаемых территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии", — заявил Путин.

При этом Путин отметил, что некие "умные люди" на Западе рекомендуют Киеву принять "достойные условия" мирного урегулирования и восстановления, однако, по его словам, именно президент Украины Владимир Зеленский якобы "продолжает упорствовать".

Напомним, что Владимир Зеленский представил детали 20-пунктного базового документа, который определяет условия прекращения войны и гарантии безопасности для Украины. В то же время близкий к Кремлю инсайдер сообщил, что РФ не принимает заключенный Украиной и США проект мирного плана и хочет внести в него изменения.

Фокус писал, что президент Украины готов провести референдум по мирному плану. Однако для этого нужно, чтобы РФ согласилась на перемирие.