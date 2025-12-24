РФ не устраивает 20-пунктное мирное соглашение: в Bloomberg рассказали, что хочет изменить Кремль

Близкий к Кремлю инсайдер сообщил, что РФ не принимает заключенный Украиной и США проект мирного плана и хочет внести в него изменения. Особенно Москву беспокоит вопрос НАТО.

О реакции РФ на проект мирного соглашения, разработанный украинской и американской сторонами, пишет 24 декабря Bloomberg. По словам источника, Кремль рассматривает этот 20-пунктный мирный план как отправную точку для дальнейших переговоров, так как в нем нет важных для России положений.

Инсайдер утверждает, что РФ рассматривает документ как "достаточно типичный украинский план", но все же изучит его.

Представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал, что Кремль продолжит контакты с Белым домом относительно своей позиции, однако официальной реакции российских властей на последний 20-пунктный мирный план пока не было.

По словам близкого к Кремлю лица, РФ волнуют гарантии нерасширения Североатлантического альянса (НАТО) на восток и нейтральный статус Украины в случае, если она вступит в Европейский Союз. Также инсайдер сказал, что в плане отсутствуют гарантии относительно статуса русского языка и ограничения численности Вооруженных сил и вооружения Украины после войны, которых требует Россия. Кроме того, Кремль хочет, чтобы в мирном соглашении была четко предусмотрена отмена антироссийских санкций и возвращение сотен миллиардов долларов замороженных активов РФ.

Также Россия требует отказа Украины от территорий на востоке, которые ВС РФ до сих пор не смогли захватить военным путем, однако Украина отклоняет эти требования.

Журналисты отметили, что хотя Москва не поддержала последнюю версию мирного плана, она не спешит полностью отклонять его, чтобы не оттолкнуть президента США Дональда Трампа.

Что содержит мирный план из 20 пунктов

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский впервые раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения во время общения с журналистами. При этом он отметил, что некоторые пункты могут меняться в ходе консультаций, а вопросы эксплуатация Запорожской АЭС и территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей остаются дискуссионными. При этом, по его словам, по территориям не исключено проведение референдума.

Журналисты Newsweek отметили, что Зеленский готов вывести войска с Донбасса, если РФ сделает так же и в восточных областях будет создана демилитаризованная "свободная экономическая зона". Однако Кремль не выражал готовности к такому шагу.