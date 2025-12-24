РФ не влаштовує 20-пунктна мирна угода: в Bloomberg розповіли, що хоче змінити Кремль

Близький до Кремля інсайдер повідомив, що РФ не приймає укладений Україною та США проєкт мирного плану та хоче внести до нього зміни. Особливо Москву турбує питання НАТО.

Про реакцію РФ на проєкт мирної угоди, розроблений українською та американською сторонами, пише 24 грудня Bloomberg. За словами джерела, Кремль розглядає цей 20-пунктний мирний план як відправну точку для подальших перемовин, бо в ньому немає важливих для Росії положень.

Інсайдер стверджує, що РФ розглядає документ як "досить типовий український план", але все ж вивчить його.

Речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв, що Кремль продовжить контакти з Білим домом щодо своєї позиції, проте офіційної реакції російської влади на останній 20-пунктний мирний план наразі не було.

За словами близької до Кремля особи, РФ хвилюють гарантії нерозширення Північноатлантичного альянсу (НАТО) на схід і нейтральний статус України в разі, якщо вона вступить до Європейського Союзу. Також інсайдер сказав, що у плані відсутні гарантії щодо статусу російської мови й обмеження чисельності Збройних сил і озброєння України після війни, яких вимагає Росія. Крім того, Кремль хоче, щоб у мирній угоді було чітко передбачено скасування антиросійських санкцій і повернення сотень мільярдів доларів заморожених активів РФ.

Також Росія вимагає відмови України від територій на сході, які ЗС РФ досі не змогли захопити військовим шляхом, проте Україна відхиляє ці вимоги.

Журналісти зазначили, що хоча Москва не підтримала останню версію мирного плану, вона не поспішає повністю відхиляти його, щоб не відштовхнути президента США Дональда Трампа.

Що містить мирний план з 20 пунктів

24 грудня президент України Володимир Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів мирної угоди під час спілкування з журналістами. При цьому він зазначив, що деякі пункти можуть змінюватися в ході консультацій, а питання експлуатація Запорізької АЕС і територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей лишаються дискусійними. При цьому, за його словами, щодо територій не виключено проведення референдуму.

Журналісти Newsweek зазначили, що Зеленський готовий вивести війська з Донбасу, якщо РФ зробить так само та в східних областях буде створено демілітаризовану "вільну економічну зону". Проте Кремль не висловлював готовності до такого кроку.