Кремль "втрачає інтерес": Путін зробив заяву про переговори з Україною (відео)

Росія не збирається закінчувати війну з Україною. Москва хоче вирішити всі цілі та завдання т.зв. "СВО" збройним шляхом.

Інтерес Кремля до переговорів стрімко падає. Про це під час відвідування командного пункту об'єднаного угруповання військ заявив президент Росії Володимир Путін, повідомляють росЗМІ.

При цьому російський лідер стверджує, що від мирного врегулювання нібито відмовляється саме українська сторона.

"Якщо Київ не бажає вирішити все миром, Росія вирішить усі завдання своїм збройним шляхом... Зацікавленість РФ у виведенні українських формувань із займаних територій зводиться до нуля на тлі темпів наступу російської армії", — заявив Путін.

Водночас Путін зазначив, що деякі "розумні люди" на Заході рекомендують Києву прийняти "гідні умови" мирного врегулювання і відновлення, однак, за його словами, саме президент України Володимир Зеленський нібито "продовжує упиратися".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив деталі 20-пунктного базового документа, який визначає умови припинення війни та гарантії безпеки для України. Водночас близький до Кремля інсайдер повідомив, що РФ не приймає укладений Україною і США проєкт мирного плану і хоче внести до нього зміни.

Фокус писав, що президент України готовий провести референдум за мирним планом. Однак для цього потрібно, щоб РФ погодилася на перемир'я.