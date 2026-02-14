США предлагают Украине гарантии безопасности только на 15 лет, — Зеленский

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев хочет получить гарантии безопасности на 30 или 50 лет, а не 15, как предлагает администрация Трампа.

Вопрос продолжительности гарантии, по словам главы государства, зависит от позиции Белого дома. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности.

Он отметил, что Украина надеется закончить войну в течение этого года. Но Зеленский пессимистично настроен на предстоящие переговоры в Швейцарии из-за изменения в делегации РФ.

В то же время он подчеркнул, что Украина все равно будет делать все для того, чтобы достичь мира.

"Прежде всего, наша задача — поддержать контакт с американской стороной. Вторая наша задача — чтобы не так случилось, что мы останемся в переговорном контенте исключительно мы с Россией. Потому что пока, к сожалению, Европы не очень много в переговорах... Мы делаем все для этого, Европа хочет, кстати, тоже... Россия их не очень видит, но это несправедливо. И для нас важны гарантии безопасности от Европы. И в первую очередь сегодня тратятся деньги на Украину — это исключительно Европа. Ну, давайте будем честными. Также наши партнеры из Канады, Япония гуманитарно помогает, но большинство денег — это исключительно Европа. Они нам нужны", — заявил Зеленский.

Также он отметил, что Украина поддерживает контакты с американской стороной во всех направлениях. Президент рассказал, что в Мюнхене — это госсекретарь США Марко Рубио, а после будет общение со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Мы будем делать все, чтобы ни одна из сторон этого переговорного процесса не могла обвинить Украину, что мы тормозим, что мы не поддерживаем окончание войны, что от нас что-то зависит. Такие сигналы мы иногда слышим в прессе, что якобы от нас зависит окончание войны, а мы не идем на это... я считаю, что делаем все, чтобы не ошибаться. Потому что играть с этим будет дорого стоить нам дипломатически", — отметил президент.

А в опубликованном 13 февраля интервью для издания POLITICO Владимир Зеленский напомнил, что Владимир Путин продолжает затягивать мирные переговоры, несмотря на то, что у главы Кремля осталось не так много времени, учитывая его возраст.