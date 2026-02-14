США пропонують Україні гарантії безпеки лише на 15 років, — Зеленський

Під час пресконференції Володимир Зеленський наголосив, що Київ хоче отримати гарантії безпеки на 30 або 50 років, а не 15, як пропонує адміністрація Трампа.

Питання тривалості гарантії, зі слів очільника держави, залежить від позиції Білого дому. Про це він заявив на під час спілкування із журналістами в Мюнхені, де проходить безпекова конференція.

Він зазначив, що Україна сподівається закінчити війну протягом цього року. Але Зеленський песимістично налаштований на майбутні перемовини у Швейцарії через зміну у делегації РФ.

Водночас він підкреслив, що Україна все одно робитиме все для того, щоб досягти миру.

"Передусім, наше завдання — підтримати контакт з американською стороною. Друге наше завдання — щоби не так сталося, що ми залишимось в переговорному контенті виключно ми з Росією. Тому що поки що, на жаль, Европи не дуже багато в перемовинах… Ми робимо все для цього, Європа хоче, до речі, також… Росія їх не дуже бачить, але це несправедливо. І для нас важливі гарантії безпеки від Європи. І насамперед сьогодні витрачають гроші на Україну — це виключно Європа. Ну, давайте будемо чесними. Також наші партнери з Канади, Японія гуманітарно допомагає, але більшість грошей — це виключно Європа. Вони нам потрібні", — заявив Зеленський.

Відео дня

Також він зазначив, що Україна підтримує контакти із американською стороною у всіх напрямках. Президент розповів, що у Мюнхені — це госсекретар США Марко Рубіо, а після буде спілкування із Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

"Ми будемо робити все, щоби жодна із сторін цього переговорного процесу не могла звинуватити Україну, що ми гальмуємо, що ми не підтримуємо закінчення війни, що від нас щось залежить. Такі сигнали ми іноді чуємо в пресі, що начебто від нас залежить закінчення війни, а ми не йдемо на це… я вважаю, що робимо все, щоби не помилятися. Бо гратися з цим буде дорого вартувати нам дипломатично", — зазначив президент.

Нагадаємо, Фокус докладно писав, про що говорив Зеленський на конфренеції в Мюнхені.

А в опублікованому 13 лютого інтерв'ю для видання POLITICO Володимир Зеленський нагадав, що Володимир Путін продовжує затягувати мирні переговори, попри те, що в очільника Кремля залишилося не так багато часу з огляду на його вік.