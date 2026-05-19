Путин едет в Пекин: чего ожидать? 5 замечаний к визиту главы Кремля в КНР
"КНР пока не собирается что-то менять в отношениях с РФ. Следовательно, этот визит должен продлить на время неписаное соглашение: Китай не хочет победы России, но и не допустит ее поражения", — пишет журналист, руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
- Визит Трампа в Пекин застабилизировал отношения Вашингтона и Поднебесной. При этом мы пока не понимаем, осталось ли что-то за кулисами, ведь столь высокое представительство бизнеса, которое поехало вместе с Трампом, в теории, предполагает какие-то более широкие договоренности. Вполне реально, что мы их увидим в сентябре, во время визита китайского лидера в США. Если это так, то это может быть одной из предвыборных фишек Трампа, если такое соглашение все же появится.
- Как бы там ни было, но стороны точно договорились о двух перемириях: торговом и тайваньском. При этом США имеют в кармане закрытый Ормузский пролив, а Китай — редкоземельные металлы. Первые понимают: открытие Ормуза облегчает жизнь Китаю и уменьшает выгоду американских нефтяных компаний, вторые знают, что без редкоземельных металлов США не проживут как минимум еще несколько лет.
- На этом фоне визит Путина в Пекин вряд ли будет прорывным. Несколько дней назад я уже писал: Россия пытается продать одно и то же Китаю и Америке (Северный морской путь и углеводороды и редкоземельные металлы Арктики). При этом Россия очень хочет, чтобы купили оба, таким образом сделав Россию необходимой и для США, и для КНР. У нас явно недооценивают эту игру россиян, хотя она потенциально может стать для нас проблемой.
- Что касается самого визита Путина, то сейчас он едет в Пекин для подтверждения нынешнего статус-кво. При этом Китай точно будет требовать уступок, прежде всего — в выделении территорий для будущей инфраструктуры по Северному морскому пути. Дело в том, что КНР уже запустила свои северные торговые караваны и строит корабли именно для этого пути (не атомные ледоколы, а именно корабли). Но эти караваны идут без остановки, не заходя в порты, прежде всего из-за отсутствия нормальных баз и логистической инфраструктуры. Как по мне, главная лакмусовая бумажка этого визита — это именно уступки или их отсутствие в вопросах Арктики и ее ресурсов.
- К сожалению, украинский вопрос на переговорах США – Китай вообще не поднимался. И главная причина — отсутствие Украины в китайской повестке дня. Я повторю еще раз то, что говорю уже давно: переговоры в треугольнике Украина–Россия–США в абсолютном тупике. Выход из этого тупика, как по мне, лежит в расширении переговорной группы и расширении вообще поля переговоров. Но пока этот вариант не воспринимается ни в Киеве, ни тем более в Москве. Вашингтон вообще не мыслит этими категориями. Однако у нас есть время до сентября, чтобы изменить эту ситуацию и вставить украинский вопрос в повестку дня встречи Трамп–Си.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.