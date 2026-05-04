Зеленский в вакууме: к чему ведет "Миндич-гейт 2.0" и чего в нем недостает
Скандал "Миндич-гейт 2.0" еще далек от завершения, но политический аналитик Вадим Денисенко считает целесообразным подвести его предварительные итоги. Он видит, как у президента отбирают последнюю опору, но главное — грустит по поводу того, что это противостояние не является конструктивным и направлено лишь на уничтожение оппонента...
"Миндичгейт 2.0". Промежуточные итоги
- Увольнение Умерова, похоже, теперь уже является лишь вопросом времени. И оно резко ослабит президента. Если хотите, это поместит его в определенную пустоту, где рядом нет человека, на которого он может опираться. По своему психотипу Владимир Зеленский нуждается возле себя в "менеджере-консильери", который организует процессы, запущенные творческой натурой президента. Таким менеджером много лет был Шефир. Богдан не прижился, потому что не мог в силу склада своей личности выполнять эту роль. Он хотел управлять Зеленским, а тот не мог этого допустить. Ермак идеально вписался в эту игру. Умеров, безусловно, далек от талантов Ермака, но если нет гербовой, как известно, пишем на простой. Потеря Умерова станет серьезным вызовом для Зеленского именно потому, что рядом не просматривается этого самого "менеджера-консильери".
- Я уже довольно много писал и говорил, что общеукраинскую внутреннюю повестку дня задают только два субъекта: президент и антикоррупционеры. Причем президент задает ее почти исключительно через свою внешнеполитическую активность. А антикоррупционеры эту повестку задают исключительно из-за коррупционных обвинений определенных персон. Есть еще ряд весомых с электоральной точки зрения пузырей, которые держатся на ненависти к... (тут каждый может поставить то, что пожелает). Проще говоря, у нас есть огромная проблема с позитивной повесткой дня внутри страны. Позитивная повестка — это не про розовых пони и тем более не про е-бачок. Это сложный многоуровневый диалог о том, как нам выходить из нынешней политической, социальной, экономической, коррупционной и демографической з..дницы. Миндич-гейт, или точнее его обсуждение, к сожалению, не порождает такую дискуссию.
- Повторюсь: идеологи пузырей работают на понижение рейтингов противников и консолидации своего электората вокруг врага, но без создания собственной позитивной картины будущего. К сожалению, наша дискуссия свелась к тому, кто слил пленки (НАБУ или адвокаты) и к контрпродуктивному (выражусь мягко) скандалу вокруг производителя дальнобойных дронов и ракет.
- Стоит обратить внимание на еще один важнейший момент: общество стоит на распутье между страхом нарушить плохой, но условно безопасный статус-кво и желанием наказать коррупционеров. Оценка действий враждующих сторон будет зависеть именно от этого баланса и последствий его изменений.
- Есть еще один чисто технологический момент. Наш уклон в телеграм как ключевой информационный ресурс страны, в принципе, резко затрудняет создание позитивной повестки дня. Телеграм в своей сути — сеть, которая слабо настроена на создание долговременного позитива. А в наших условиях это почти нереалистично. Поэтому, уважаемые политтехнологи, если вы надумаете создавать позитивную картину мира, не ленитесь строить экосистемы, где телеграм — лишь элемент для разгона сигнала.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.
