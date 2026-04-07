Молчание Путина: почему нынешняя ситуация в России напоминает бунт Пригожина

Россия потеряла половину экспорта нефти и нефтепродуктов.

Как минимум следующие 10-14 дней Россия не сможет восстановить свой экспорт, а значит, и зарабатывать сверхприбыли из-за войны в Иране.

Украина, после серии атак на Балтийские нефтеперевалочные порты России, в очередной раз нанесла удар по Новороссийску. И в очередной раз российское ПВО пропустило удар. И здесь мы имеем один важный момент: Украина игнорирует "рекомендации" США и европейцев воздержаться от ударов по портам где идет перевалка нефти. Судя по всему, Украина пробует поднять ставки, где главная цель — заставить россиян садиться за стол переговоров, и это абсолютно правильная и логичная стратегия. Но она имеет одно "но": в нынешнем формате переговоров даже полная остановка российского экспорта не остановит Путина. Нам нужно менять либо формат переговоров, либо Путина. Турне Зеленского по Ближнему Востоку может стать прологом к смене формата. Но я остаюсь при мнении, что без появления Китая переговоры имеют минимальные шансы стать более продуктивными. Просто для понимания — балтийские порты очень важны для поставок нефти в Поднебесную. Сейчас Россия переживает период наибольшей турбулентности с момента бунта Пригожина. В таких ситуациях Путин никогда не нападает и не делает резких движений. Он "прячется в уголок" и ждет удобного случая, чтобы ударить. Поэтому очень важно помнить этот аспект. "Молчание" Путина в ответ на удары по портовой инфраструктуре временное. Нам важно сейчас не получить "головокружение от успехов". И начать думать над следующим шагом. Я считаю, что пора подумать о смене переговорного формата.

