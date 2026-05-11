Выступление обиженного: почему Путин заявил о переговорах, которые не собирается проводить

Путин заявил о переговорах и о полном разгроме Украины: откуда эта шизофрения?

Путин с детства дико боится публичных унижений. Для него нет ничего страшнее чем публичный смех над ним (я думаю, что он пошел в КГБ именно из-за этого, потому что КГБ — это была единственная структура, о которой нельзя было рассказывать анекдоты). Если кому-то интересно немного больше об этом, рекомендую прочитать мою книгу "Как разрушить русский мир".

Так вот, выступление Путина — это выступление обиженного на публичные унижения. Выступление невероятно слабое. И главная причина слабости — невозможность поднять ставки. В своей переговорной стратегии Путин имеет только один инструмент — поднятие ставок. Он жил так 20 лет и до 2022 года эта стратегия только дважды не сработала. Когда Эрдоган сбил российский самолет и когда Трамп дал приказ уничтожить вагнеровцев.

Відео дня

Поэтому еще раз повторю: его вчерашнее выступление не о переговорах и, тем более, не о разгроме Украины. Это выступление обиженного слабого мальчика, за которым стоит армия, которая может его защитить.

Важно

Самый опасный момент для Путина: как парад Победы 9 мая превращается в позор побежденного

Никаких переговоров Путин не собирается проводить. Хотя, мне кажется, он через некоторое время вынужден будет их провести. Но сегодня единственная причина, почему он об этом сказал — страх перед теми изменениями, которые происходят в России. Впервые в своей политической жизни он чувствует, что народ имеет субъектность. Но это осознание не только болезненно для него. Он, будучи человеком трусливым и подлым, никогда не сможет простить этому народу эту самую субъектность. Он должен начать им мстить. А значит, его выступление — не о переговорах. Его выступление о новом всплеске будущих репрессий.

Из позитива — режим находится на распутье. Или идти в Северную Корею, или что-то менять. И режим боится обоих вариантов, а потому пока, как минимум некоторое время, это будет бег на месте. А такой бег будет увеличивать субъектность народа. И здесь важно понимать, что субъектность народа — это не о революции снизу. Это та опора, на которую при определенных обстоятельствах могут опереться элиты.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.