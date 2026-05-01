Путин опоздал на несколько шагов: что не так с просьбой РФ о майском перемирии

Путин попросил у Трампа перемирие на 9 мая.

Это выглядит смешно, но Путин просит Трампа, чтобы тот повлиял на Украину, чтобы та не била по Москве в день Победобесия.

Несмотря на то, что российские власти уже приняли решение не проводить полноценный парад, Путин вынужден унижаться и просить перемирия. Тем не менее, я бы не переоценивал всю эту историю для внутренней российской аудитории. Это приятная сатисфакция для нас, это расширение круга сомневающихся, но это еще далеко не слом системы. Хотя и шаг к этому. Империи рушатся не по одной причине, а по совокупности факторов. И один из весомых факторов — ложь власти из-за бессилия. Об этом я подробно в свое время писал в книге "Как разрушить русский мир". Сейчас лишь скажу: для Союза таким фактором стал Чернобыль. Власть относительно легко справилась с переселением, строительством и прочими вещами, но случилось так, что миллионы людей одновременно увидели, что власть врет не с точки зрения силы, а с позиции бессилия. И это один из весомых факторов подрыва доверия к власти и веры во власть. Сейчас мы переживаем конец первой серии "Король голый". И ее квинтэссенцией являются слова одного из военкоров: "Хватит врать, что мы воюем в полсилы. Мы воюем в полную, и осталось испытать ядерку и мобилизовать миллион". Обращение Путина к Трампу — это красивый финал этой серии длиной в четыре года, два месяца и шесть дней. Путин окончательно перешел к режиму самосохранения. Автократия же живет до тех пор, пока она расширяет свои рамки. К сожалению, этот процесс "сужения в самосохранение" может быть более чем долгим. Из позитива, все, что я понимаю о Путине — он невероятный трус. А потому он всегда опаздывает на 1-2 шага.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно