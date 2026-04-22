Минус 200 контрактников для армии РФ: почему только за год возник такой дефицит

Россия не добирает примерно 200 контрактников ежедневно. Что это значит.

Около 1000 россиян ежедневно подписывают контракт. Год назад таких было примерно 1200. И если в январе еще рано было говорить об этом как о проблеме, сейчас можно сказать, что это становится системой.

Это говорит только о следующих вещах:

Как и прогнозировалось — это произошло. Смертники иссякают. И дальше будет хуже. Россияне уже около полугода тестируют так называемую "скрытую мобилизацию", и она, похоже, также буксует. Почему, я не могу понять. Возможно, была запущена в лайт-режиме. А, возможно, она оказалась дырявой. Думаю, ближайшие два месяца покажут, какая версия правильнее. Сейчас, накануне выборов, объявлять полноценную мобилизацию (одномоментно 300 тысяч) нерационально (малореалистично). Особенно на фоне возмущения от закрытия интернета, обналичивания средств из банков и в целом негативного настроения россиян. Я остаюсь при мнении, что если до конца мая не будет объявлена мобилизация, ее нужно будет переносить уже на после выборов.

Поэтому ситуация может развиваться по следующим сценариям. Прежде всего будет попытка запустить скрытую мобилизацию. Если результаты не будут удовлетворять Путина, то после сентябрьских выборов россияне должны будут либо объявлять дополнительную мобилизацию, либо переводить войну в позиционную со всеми вытекающими последствиями.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

