Гран-при Каннского фестиваля россиянину. При чем здесь Жан-Поль Сартр?

В далеком 1964 году Нобелевский комитет присудил премию по литературе Сартру. Правда, тот отказался, из-за своих представлений о роли литератора в мире. Но, будучи просоветским мыслителем, начал очень активно топить за Шолохова, которому в следующем году и дали премию. Одна из причин, почему Шолохов стал нобелевским лауреатом, заключалась в конформизме.

Шведская академия стремилась показать, что не является антисоветской и готова отмечать великого советского автора.

Иными словами, проецируя все это на 2026 год, имеем некую реплику 1965 года: жюри в Каннах показывает, что они не против русских и великой русской культуры. Хорошо, что фильм хоть частично антипутинский, как я это понимаю из описания самого фильма.

Самое отвратительное, что все это происходило в момент самого массового обстрела Украины за время войны. А сам Звягинцев побоялся сказать прямо: Путин х-ло. Он лишь выдавил из себя: "Миллионы людей по обе стороны линии соприкосновения мечтают лишь об одном: чтобы наконец прекратились многочисленные убийства людей. И единственный человек, который может остановить эту мясорубку — Вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого".

Почему так? У всех россиян без исключения есть дикий комплекс по отношению к Путину. Они его считают самым умным и хитрым. И они его подсознательно дико боятся. Отсюда и тон выступления режиссера. Но должен отметить: в 2026 эта ситуация начинает меняться. Путин становится проблемой для всех россиян, и они начинают это осознавать. Правда, процесс идет очень медленно. Но он уже необратим.

