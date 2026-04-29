Отдать территории и вступить в ЕС: что Германия обещает Украине в обмен на мирное соглашение

Мерц заявил о необходимости признания территорий российскими. Для чего это было сказано?

Заявление Мерца — это не спонтанные слова. Это продуманная домашняя заготовка и попытка вернуть Германию в большую игру.

Заявление Мерца — это драфт мирного плана Германии. Впервые за время войны Берлин вышел со своим планом. Правда, пока он завуалирован под "размышления на тему". Но это точно драфт плана, который предполагает попытку стать субъектом, а не наблюдателем. Адресатами заявления являются не только Украина, но прежде всего Путин и Трамп. Мерц предлагает план, который предусматривает три вещи: прекращение огня, проведение референдума о признании оккупированных территорий российскими и в обмен за это — возможное вступление Украины в ЕС. Сейчас, похоже, главная цель Берлина — стать частью переговорного процесса через определенное давление на Украину (Германия — главный донор Украины). Ну а главная цель Мерца — через этот план, кроме всего прочего, улучшить свои электоральные позиции. Это не короткая игра, а игра в длинную. Мерц сознательно вынес за скобки вопрос снятия санкций с РФ и дальнейшие отношения Россия–Германия. Мерц прекрасно осознает: без Европы невозможно единоличное снятие санкций американцами. И этот вопрос он оставил, как свой козырь в рукаве. Заявление Мерца не означает прекращения финансирования Украины. Оно означает, что Берлин пробует менять правила игры. И нам нужно думать, что делать с этой новой реальностью.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

