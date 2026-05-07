Обещание апокалипсиса: решится ли РФ нанести ядерный удар по Украине

Решится ли Россия нанести ядерный удар по Украине? Политический аналитик Вадим Денисенко убежден, что нет — это бессмысленно с любой точки зрения и может только навредить россиянам. Хотя, конечно, эмоциональные качели вокруг этой темы в ближайшие дни будут очень сильными...

Вадим Денисенко
Журналист, руководитель аналитического центра "Деловая столица"
Ядерная ракета РФ на параде в Москве
Ядерная угроза со стороны России

Парад и призыв россиян к эвакуации посольств.

Ставки подняты слишком высоко. И следующие дни мы будем жить на эмоциональных качелях, которые будут истощать больше, чем что-либо другое.

  1. Повторю то, что говорил ранее: никакого ядерного удара не будет. Или, во всяком случае, их вероятность абсолютно минимальна. Ядерный удар — это абсолютное неизвестное, при котором резко растут санкции, Трамп не сможет валять дурака, потому что будет абсолютная консолидация демократов и республиканцев против России, Китай, с очень высокой долей вероятности, займет жесткую позицию. В конце концов, эта ситуация приведет к обострению внутри России. Путин просто побоится.
  2. Есть еще один аспект: Хиросима закончила войну. Ядерный удар тактическим оружием не обязательно приведет к ее окончанию. И это прекрасно понимают в Москве.
  3. Решение о ядерном ударе Путин будет принимать коллегиально, через Совбез. В России все протекает быстро. Об этом мы будем знать из всех чайников.
  4. Если уж совсем страшно — надо смотреть, в столице ли китайский посол. Пока он здесь, никакого ядерного удара не будет.
  5. Ближайшие дни самыми страшными будут слухи. Война вообще во многом является историей слухов. А в информационный век роль этих самых слухов максимально растет. Большинство из них будут лживыми, но люди хотят слышать то, что они хотят слышать. К сожалению, уровень страха в обществе будет увеличиваться и количество тех, кто вокруг вас будет истерить (тошнить) может резко возрасти. И эти люди, как те энергетические вампиры, будут сеять свой страх вокруг себя, потому что они нуждаются в поддержке своего страха.
  6. Массированные удары по Киеву и не только уже запланированы. И они состоятся безотносительно к тому, будет ли что-то 9.05 или нет. Но за последние 4 года мы пережили сотни таких атак. Переживем и эту.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

