"Использовали почти все": в ВР готовят стратегию безопасности из-за ядерной угрозы РФ, — Костенко

Украина планирует усилить государственную готовность к возможному применению Россией оружия массового поражения, включая ядерное. Как отметил нардеп Роман Костенко, в Верховной Раде уже рассматривают инициативы, которые предусматривают обновление подходов к стратегиям национальной безопасности в этой сфере.

В эфире "Говорит большой Львов" народный депутат от фракции "Голос", а также секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко рассказал, что в Украине растет осознание необходимости подготовки к различным сценариям развития войны, в том числе и худших. По его словам, в российском информационном пространстве все чаще звучат призывы к масштабной мобилизации — речь идет о возможном привлечении до миллиона военных, что, по мнению самих российских блогеров, могло бы изменить ситуацию на фронте.

Однако, Костенко отметил, что такие заявления опровергают тезис о том, что Россия якобы ведет войну "не в полную силу". Наоборот, по оценкам, противник уже применил против Украины практически весь спектр имеющегося вооружения. Следовательно, среди немногих инструментов, которые, по их мнению, могут повлиять на ход боевых действий, остаются или новая волна мобилизации, или же использование оружия массового поражения.

Відео дня

"Ситуацию может изменить либо новая волна мобилизации в России, либо применение ядерного оружия, ведь фактически все остальные средства против Украины уже использованы. Об этом открыто говорят и в российской среде, намекая на такие сценарии. С военной точки зрения, Россия пока не имеет других инструментов для изменения ситуации на поле боя, кроме мобилизации. Соответственно, мы также должны заранее продумывать свои действия в случае реализации таких угроз", — отметил нардеп.

С военной точки зрения, по его мнению, Россия пока ограничена в возможностях кардинально изменить ситуацию на поле боя без вышеупомянутых шагов. В этом контексте Украина должна просчитывать собственные ответные действия и готовиться к различным вариантам развития событий.

Кроме того, он добавил, что в Верховной Раде уже рассматривают законопроект, который предусматривает выделение отдельной стратегии биологической, химической и ядерной безопасности в рамках общего законодательства о национальной безопасности. По его словам, такая инициатива направлена на повышение уровня готовности государства к потенциальному применению оружия массового поражения.

В частности, новая стратегия должна определить подходы к защите страны в случае соответствующих угроз, а ее конкретное наполнение будет разрабатывать Министерство обороны с последующим утверждением на уровне Совета национальной безопасности и обороны. Он отметил, что подобные практики уже существуют в странах НАТО, тогда как в Украине это направление ранее не было достаточно систематизировано.

Отдельно депутат обратил внимание на изменения в ядерной доктрине Российской Федерации, которые, по его словам, расширяют основания для применения ядерного оружия, в том числе даже в превентивном порядке. Это, по его мнению, свидетельствует о необходимости для Украины комплексно готовиться к таким вызовам.

"В 2024 году Россия внесла изменения в свою ядерную доктрину, фактически расширив основания для применения ядерного оружия. Речь идет даже о возможности его использования под предлогом обороны или в случае предположения о потенциальной угрозе нападения — то есть превентивно. Таким образом, они существенно развязали себе руки в этом вопросе, и мы должны понимать, что государство должно быть готово к таким вызовам", — пояснил он.

Также он добавил, что готовность должна охватывать все уровни государственного управления: от военного планирования до работы спасательных служб и правоохранительных органов, которые должны быть способны реагировать на последствия возможных атак.

"Поэтому мы должны заблаговременно прогнозировать все возможные сценарии и быть готовыми к любому развитию событий, четко осознавая, с каким противником ведем войну", — сказал Костенко.

Напомним, что заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров в интервью "Украинской правде" рассказывал о риске возможного применения Россией тактического ядерного оружия на фоне эскалации войны. Он отмечал, что этот вопрос уже сейчас должен быть предметом международного обсуждения, а реакция партнеров в случае такого сценария должна быть мгновенной и четко определенной.

Кроме того, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что многосторонние механизмы, которые обеспечивают международный мир и безопасность, сейчас находятся под значительным давлением. По его словам, риск ядерной катастрофы вырос до уровня, которого не наблюдали со времен разгара Холодной войны.