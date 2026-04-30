РФ может применить тактическое ядерное оружие: в Воздушных силах ВСУ назвали условие

Украинские военные, учитывая технологический прогресс, могут повысить эффективность поражения противника и перейти в контрнаступление. В то же время всегда остается риск применения Россией тактического ядерного оружия.

Вопрос использования РФ такого оружия должен рассматриваться на международном уровне. Об этом сказал заместитель командующего Воздушных сил ВСУ, полковник Павел Елизаров в интервью "Украинской правде".

Военный отметил, что возможность Украины воевать дальше в последующие годы зависит от международных партнеров. Если Киев в дальнейшем будет получать помощь, то предоставленные деньги удастся превратить в новые технологии, в частности беспилотники.

"У нас, к сожалению, нет выбора. Я думаю, что каждый из нас нажал бы такую кнопку, чтобы мы завтра проснулись в стране, которая не воюет. Но у нас нет выбора. Мы должны защищаться, мы должны быть сильными", — отметил Елизаров.

По его словам, с международной поддержкой Украина может все выдержать. А вот завершение войны будет зависеть от того, на каких позициях мы будем.

"Если мы повысим эффективность и увеличим потери противника — и техники, и живой силы, — это может привести к их внутренней деморализации. И тогда я не исключаю контрнаступление", — заявил он.

Россия может применить тактическое ядерное оружие

Елизаров пояснил, что технологическое развитие Сил обороны приближает возможность использования Россией тактического ядерного оружия. Поэтому с международными партнерами уже сейчас нужно обсуждать этот вопрос.

"Если мы запустим, а может даже не если, а когда, запустим свою баллистику, то там ситуация сильно ухудшится. И это произойдет, баллистика полетит. И в этот момент они могут сказать, что давайте "повиховуем" тактическим ядерным оружием", — сказал он.

Полковник ВСУ отметил, что реакция европейских партнеров на возможную ядерную атаку должна быть готова сразу же, а не проводиться консультации.

Но если россияне будут понимать последствия использования ядерного оружия, то могут не применить его, поэтому Украина будет иметь больше шансов на успех в этой войне.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что риск ядерной катастрофы вырос до уровня, невиданного со времен разгара холодной войны.

Фокус ранее рассказывал, что ядерный взрыв в космосе, который, по данным США, готовит Россия, лишит нас связи, интернета, навигации, банковских услуг — грубо говоря, почти всего, предупреждает аналитик Анатолий Амелин.