РФ може застосувати тактичну ядерну зброю: у Повітряних силах ЗСУ назвали умову

Українські військові, враховуючи технологічний прогрес, можуть підвищити ефективність ураження противника та перейти в контрнаступ. Водночас завжди залишається ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Питання використання РФ такої зброї має розглядатися на міжнародному рівні. Про це сказав заступник командувача Повітряних сил ЗСУ, полковник Павло Єлізаров в інтерв'ю "Українській правді".

Військовий зазначив, що можливість України воювати далі в наступні роки залежить від міжнародних партнерів. Якщо Київ надалі отримуватиме допомогу, то надані гроші вдасться перетворити на нові технології, зокрема безпілотники.

"У нас, на жаль, немає вибору. Я думаю, що кожен з нас натиснув би таку кнопку, щоб ми завтра прокинулися в країні, що не воює. Але в нас немає вибору. Ми повинні захищатися, ми маємо бути сильними", — зазначив Єлізаров.

За його словами, з міжнародною підтримкою Україна може все витримати. А от завершення війни залежатиме від того, на яких позиціях ми будемо.

"Якщо ми підвищимо ефективність і збільшимо втрати противника – і техніки, і живої сили, – це може призвести до їхньої внутрішньої деморалізації. І тоді я не виключаю контрнаступ", — заявив він.

Росія може застосувати тактичну ядерну зброю

Єлізаров пояснив, що технологічний розвиток Сил оборони наближує можливість використання Росією тактичної ядерної зброї. Тож з міжнародними партнерами вже зараз потрібно обговорювати це питання.

"Якщо ми запустимо, а може навіть не якщо, а коли, запустимо свою балістику, то там ситуація сильно погіршиться. І це відбудеться, балістика полетить. І в цей момент вони можуть сказати, що давайте "повиховуємо" тактичною ядерною зброєю", — сказав він.

Полковник ЗСУ зазначив, що реакція європейських партнерів на можливу ядерну атаку має бути готовою одразу ж, а не проводитися консультації.

Але якщо росіяни розумітимуть наслідки за використання ядерної зброї, то можуть не застосувати її, тож Україна матиме більше шансів на успіх у цій війні.

Раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про те, що ризик ядерної катастрофи зріс до рівня, небаченого з часів розпалу холодної війни.

